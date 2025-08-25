מחקירת המשטרה עולה כי בני הזוג, בשנות ה-40 לחייהם, שהו בחדר המלון בזמן שהתגלע ביניהם ויכוח. בשלב מסוים הבעל שבר את מכשיר הטלוויזיה, התנפל על אשתו והיכה אותה באגרופים. "הוא איים לרצוח אותי", סיפרה האישה לחוקרים.

האישה ציינה בעדותה כי היא ובעלה נשואים למעלה מ-20 שנה ולהם ילדים משותפים. לדבריה, האלימות אינה מקרה חד פעמי: "הוא מכה אותי על בסיס קבוע", טענה. הבעל קשר את עצמו לאירוע אך הציג גרסה משלו. "הוויכוח ביני לבין אשתי היה בגלל העובדה שהבת שלנו יוצאת עם גבר בעייתי מאוד", אמר בחקירה, "הוא לא מתאים לה. טיפוס מפוקפק. אני דואג לבת שלי".