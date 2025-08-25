תושב המרכז תקף את אשתו בחופשה באילת: "הוא שבר את הטלוויזיה והתנפל עליי באגרופים"
גבר ממרכז הארץ, נשוי ואב לילדים, נעצר לאחר שעל פי החשד היכה באלימות קשה את אשתו בחדר בבית מלון בעיר. האישה טענה בעדותה במשטרה כי לא מדובר במקרה חד פעמי. בית המשפט האריך את מעצרו ביומיים נוספים
סיוט בחופשה: שוטרי מרחב אילת עצרו בימים האחרונים גבר ממרכז הארץ בחשד שתקף את אשתו במהלך חופשה בחדר בית מלון בעיר, זאת בעקבות ויכוח שפרץ ביניהם סביב בתם.
מחקירת המשטרה עולה כי בני הזוג, בשנות ה-40 לחייהם, שהו בחדר המלון בזמן שהתגלע ביניהם ויכוח. בשלב מסוים הבעל שבר את מכשיר הטלוויזיה, התנפל על אשתו והיכה אותה באגרופים. "הוא איים לרצוח אותי", סיפרה האישה לחוקרים.
האישה ציינה בעדותה כי היא ובעלה נשואים למעלה מ-20 שנה ולהם ילדים משותפים. לדבריה, האלימות אינה מקרה חד פעמי: "הוא מכה אותי על בסיס קבוע", טענה. הבעל קשר את עצמו לאירוע אך הציג גרסה משלו. "הוויכוח ביני לבין אשתי היה בגלל העובדה שהבת שלנו יוצאת עם גבר בעייתי מאוד", אמר בחקירה, "הוא לא מתאים לה. טיפוס מפוקפק. אני דואג לבת שלי".
החשוד הובא אתמול לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. נציג המשטרה ביקש להותירו במעצר לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות. סנגורו טען כי מדובר בחשדות מוגזמים, הדגיש כי לא נגרם לאישה נזק רפואי, וציין שמרשו אינו עבריין וניתן לשחררו בתנאים מגבילים.
השופט קבע כי החשוד יישאר במעצר ליומיים נוספים, על מנת לאפשר לחוקרים להשלים את פעולותיהם ולמנוע שיבוש חקירה.