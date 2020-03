רונאלדיניו, אגדת הכדורגל הברזילאי, נעצר בפרגוואי על כך שהשתמש בדרכון מזויף על מנת להיכנס למדינה, כך מדווחים בדרום אמריקה. שחקן העבר בן ה-39, שזכה בין היתר במונדיאל 2002 עם הסלסאו וביקר לא מזמן גם בישראל, נעצר יחד עם אחיו, כך אישר שר הפנים המקומי.

לפי התקשורת המקומית, הדרכונים אותם החזיקו רונאלדיניו ואחיו היו בעלי אזרחות פרגוואית. בהודעה רשמית שהוציאה המשטרה המקומית נאמר כי הברזילאי והפמליה שלו הוזמנו לקזינו ע"י הבעלים נלסון בלוטי. רונאלדיניו עצמו היה אמור לערוך מספר מפגשים עם אוהדים מקומיים שיסוקרו ע"י המדיה.

בשל עונש שספג במהלך 2018, רונאלדיניו לא מחזיק בדרכון ברזילאי. כוכב העבר ואחיו הואשמו בבנייה ללא רשיון מתאים וגם ספגו קנס בגובה 8.5 מיליון דולר, אך לאחר שהקנס לא שולם בית המשפט הורה כי לשניים אסור לעזוב את המדינה.

Ronaldinho really tried to dupe Paraguayan customs officials into thinking he’s Paraguayan as if they didn’t already know who he was. pic.twitter.com/20B7xRcYMt