גל הרציחות במגזר הערבי: האיומים - והיעד אליו נמלטים העבריינים
גורמי מודיעין במשטרה מאשרים כי עבריינים מצפון הארץ ומהמשולש נמלטו לאחרונה לטורקיה עם בני משפחותיהם מחשש לחייהם. הם מתמקמים באיסטנבול ובאיזמיר ומנסים להיטמע בעסקי מסעדנות ותיירות, אך גם שם נרשמו ניסיונות חיסול – ואחד מהם הסתיים ברצח מתועד. בינתיים, גל הרציחות במגזר הערבי נמשך - עם שלושה נרצחים בסוף השבוע האחרון
במשטרה מאשרים כי בחודש האחרון עזבו מספר עבריינים מצפון הארץ ומהמשולש את ישראל ועברו להתגורר בטורקיה, לאחר שהתקבלו התרעות מודיעיניות על כוונות ממשיות לחסלם. לעיתים המאוימים מלווים בבני משפחותיהם, מחשש שהחיסולים יורחבו גם לקרוביהם.
על פי מידע שהגיע לידי המשטרה, העבריינים קיבלו התרעה כי יריביהם כבר שכרו רוצחים שכירים במטרה לפגוע בהם. בעקבות זאת, בחרו רבים מהם להתרחק מישראל למספר חודשים ולהתגורר באיסטנבול ובאיזמיר. "בגלל הקושי להגיע אליהם בישראל, כשהם מסתובבים לעיתים עם מאבטחים ונעים ברכבים ממוגנים, התופעה בשנים האחרונות היא ניסיון לפגוע גם בבני משפחותיהם", הסביר גורם מודיעיני.
בטורקיה התגבשה בשנים האחרונות קומונה של עבריינים ישראלים, בעיקר בפרברי איסטנבול, שם הם מנסים לנהל אורח חיים שקט ולשלב פעילות בתחומי המסעדנות והתיירות. עם זאת, תחושת הביטחון היחסית לא תמיד מספיקה: בעבר התרחשו מספר ניסיונות חיסול, ואחד מהם אף הסתיים במותו של עבריין מצפון הארץ, רצח שתועד במצלמות אבטחה. הרוצחים שנמלטו לרומניה לא הוסגרו לטורקיה בשל חוסר ראיות, וחזרו לישראל.
גורמים במשטרה מציינים כי רבים מהעבריינים השוהים כיום בטורקיה מתגוררים במתחמי מגורים מאובטחים, בניסיון להתרחק מאיומים מיידיים על חייהם. במקביל, במשטרה עוקבים אחר התופעה ומביעים דאגה מהשלכותיה על המשך פעילות פלילית של אותם גורמים, גם מחוץ לגבולות ישראל.
האזהרות של המשטרה מגיעות על רקע גל נוסף של אלימות רצחנית בחברה הערבית. אתמול נקבע מותה של נור סואלחה, בת 30, שנורתה ביום שישי בביתה בוואדי ערה על ידי מתנקשים. בעלה, שנורה אף הוא, נפצע באורח קשה.
מספר שעות לאחר הירי בנור ובבעלה, נמצאו במוצאי שבת שני בני אדם בתוך רכב שרוף סמוך לכפר קאסם. במשטרה חושדים כי יושבי הרכב, תושבי הכפר, נרצחו על ידי גורמים בעולם התחתון במגזר הערבי.