גל הרציחות במגזר הערבי: האיומים - והיעד אליו נמלטים העבריינים

במשטרה מאשרים כי בחודש האחרון עזבו מספר עבריינים מצפון הארץ ומהמשולש את ישראל ועברו להתגורר בטורקיה, לאחר שהתקבלו התרעות מודיעיניות על כוונות ממשיות לחסלם. לעיתים המאוימים מלווים בבני משפחותיהם, מחשש שהחיסולים יורחבו גם לקרוביהם.

על פי מידע שהגיע לידי המשטרה, העבריינים קיבלו התרעה כי יריביהם כבר שכרו רוצחים שכירים במטרה לפגוע בהם. בעקבות זאת, בחרו רבים מהם להתרחק מישראל למספר חודשים ולהתגורר באיסטנבול ובאיזמיר. "בגלל הקושי להגיע אליהם בישראל, כשהם מסתובבים לעיתים עם מאבטחים ונעים ברכבים ממוגנים, התופעה בשנים האחרונות היא ניסיון לפגוע גם בבני משפחותיהם", הסביר גורם מודיעיני.

בטורקיה התגבשה בשנים האחרונות קומונה של עבריינים ישראלים, בעיקר בפרברי איסטנבול, שם הם מנסים לנהל אורח חיים שקט ולשלב פעילות בתחומי המסעדנות והתיירות. עם זאת, תחושת הביטחון היחסית לא תמיד מספיקה: בעבר התרחשו מספר ניסיונות חיסול, ואחד מהם אף הסתיים במותו של עבריין מצפון הארץ, רצח שתועד במצלמות אבטחה. הרוצחים שנמלטו לרומניה לא הוסגרו לטורקיה בשל חוסר ראיות, וחזרו לישראל.

גורמים במשטרה מציינים כי רבים מהעבריינים השוהים כיום בטורקיה מתגוררים במתחמי מגורים מאובטחים, בניסיון להתרחק מאיומים מיידיים על חייהם. במקביל, במשטרה עוקבים אחר התופעה ומביעים דאגה מהשלכותיה על המשך פעילות פלילית של אותם גורמים, גם מחוץ לגבולות ישראל.

האזהרות של המשטרה מגיעות על רקע גל נוסף של אלימות רצחנית בחברה הערבית. אתמול נקבע מותה של נור סואלחה, בת 30, שנורתה ביום שישי בביתה בוואדי ערה על ידי מתנקשים. בעלה, שנורה אף הוא, נפצע באורח קשה.

