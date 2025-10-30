הפדופיל המורשע הודה ברצח: "יש ראיות משמעותיות נגדו"

אורן דנן, החשוד ברצח המזעזע של שירלי יהודה, עובדת סניף רשת ACE בתל אביב, הודה במעשה - כך נחשף בדיון שנערך אתמול בבית משפט השלום בתל אביב, שם הוארך מעצרו ב-11 ימים נוספים.

בימים האחרונים חלה התפתחות דרמטית בחקירה, במהלכה הודה דנן ברצח. בשבוע שעבר פורסם באתר mako כי החשוד ביצע שחזור בזירת הרצח והצביע בפני החוקרים על אופן התרחשות האירוע. עוד עלה כי בחקירתו הראשונה טען שיהודה חיזרה אחריו.

הפדופיל אורן דנן | צילום: מתוך ידיעות אחרונות

אתמול הובא דנן בפעם השלישית לדיון בהארכת מעצרו. נציג המשטרה חשף כי החשוד הודה במעשה וכי נגדו קיימת תשתית ראייתית מוצקה, לצד ראייה משמעותית נוספת שטרם הוטחה בו. במהלך הדיון הוצגו בפני השופט הראיות החדשות, וסנגורו של דנן מטעם הסנגוריה הציבורית הסכים להארכת מעצרו ב-11 ימים נוספים.