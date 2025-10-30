הפדופיל המורשע הודה ברצח: "יש ראיות משמעותיות נגדו"
אורן דנן, החשוד ברצח המזעזע של שירלי יהודה, הודה במעשה לאחר שביצע שחזור בזירה בפני החוקרים. בדיון שהתקיים אתמול בבית משפט השלום בתל אביב נחשף כי נגדו קיימת תשתית ראייתית מוצקה וראייה משמעותית נוספת שטרם הוטחה בו. מעצרו הוארך ב-11 ימים נוספים, ובשבוע הבא צפויה המשטרה להגיש הצהרת תובע נגדו
אורן דנן, החשוד ברצח המזעזע של שירלי יהודה, עובדת סניף רשת ACE בתל אביב, הודה במעשה - כך נחשף בדיון שנערך אתמול בבית משפט השלום בתל אביב, שם הוארך מעצרו ב-11 ימים נוספים.
בימים האחרונים חלה התפתחות דרמטית בחקירה, במהלכה הודה דנן ברצח. בשבוע שעבר פורסם באתר mako כי החשוד ביצע שחזור בזירת הרצח והצביע בפני החוקרים על אופן התרחשות האירוע. עוד עלה כי בחקירתו הראשונה טען שיהודה חיזרה אחריו.
אתמול הובא דנן בפעם השלישית לדיון בהארכת מעצרו. נציג המשטרה חשף כי החשוד הודה במעשה וכי נגדו קיימת תשתית ראייתית מוצקה, לצד ראייה משמעותית נוספת שטרם הוטחה בו. במהלך הדיון הוצגו בפני השופט הראיות החדשות, וסנגורו של דנן מטעם הסנגוריה הציבורית הסכים להארכת מעצרו ב-11 ימים נוספים.
השופט ציין בהחלטתו כי החשדות נגד דנן התחזקו באופן משמעותי. בשבוע הבא צפויה המשטרה להגיש הצהרת תובע נגדו, כשהתיק מלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב.