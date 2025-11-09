"הילד שלהם הרעיש, הם נתנו לי אגרופים ודקרו אותי"

אירוע אלימות חמור התרחש בסוף השבוע באחת השכונות בעיר אשקלון, על רקע סכסוך שכנים: אדם שביקש משכניו להכניס את בנם הביתה בטענה שהוא מרעיש ומפריע את מנוחתו, הותקף לטענתו באכזריות ונדקר בסכין.

השכן פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך, שוטרי תחנת אשקלון עצרו שני שכנים בחשד למעורבות בתקיפה ובדקירה.

"הילד שלהם מרעיש כל הזמן", טען השכן בעדותו בתחנת המשטרה. "ניגשתי לבית של השכנים וביקשתי שיכניסו אותו פנימה. בתגובה הם תקפו אותי באגרופים, בעיטות, ודקרו אותי בסכין".

החשודים, בני 40 ו-32, נחקרו באזהרה והובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בעיר. הם חשודים בעבירות חמורות של פציעה כשהעבריין מזוין, איומים, פציעה על ידי שניים ויותר ותקיפה הגורמת חבלה.

החשודים טוענים להגנה עצמית. במהלך הדיון להארכת מעצר, טען חוקר המשטרה כי מדובר באירוע חמור וכי השכן שהותקף רק עמד בכניסה לביתם של הורי הילד וביקש מהם להכניסו כדי שלא ירעיש. "הוא ביקש מהם להכניס את הילד לבית ובעקבות כך הם תקפו אותו", ציין החוקר, שביקש להאריך את מעצרם בחמישה ימים לטובת 14 פעולות חקירה.

מנגד, פרקליטתם של החשודים, עו"ד לירון יפרח, טענה כי המתלונן הוא זה שנכנס לביתם, תקף אותם ונגח באחד מהם כשהוא מכה אותם נמרצות. לטענתה, מרשיה פעלו מתוך הגנה עצמית, וכי לאחר בירור החקירה "הקערה תתהפך על פיה" והמתלונן הוא זה שייעצר.