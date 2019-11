אחד השוטרים שהשתתף במבצע המעצר של אובידיו גוזמן לופז – בנו של חואקין "אל צ'אפו" גוזמן, נרצח בסוף השבוע על ידי קבוצת חמושים שפתחו באש לעבר מכוניתו בחניון בעיר קוליאקן, אשר במדינת סינלואה.

התקרית כולה תועדה באמצעות מצלמות האבטחה של מתחם החניון. בסרטון ניתן לראות כיצד החמושים (במכונית האדומה) יורדים מהרכב ופותחים באש אל עבר מכוניתו של השוטר שזוהה בתור "אדוארדו נ." – קצין ביחידה משטרתית מיוחדת שפועלת בשירות מדינת סינלואה.

חוקרים שבחנו את זירת הפשע דיווחו כי החמושים ירו 155 כדורים אל עבר רכבו של השוטר לפני שנמלטו מן האזור. גורמים מרשויות האכיפה התייחסו לתקרית ואישרו כי הקצין אכן השתתף במבצע המעצר הכושל של גוזמן, אם כי הוא לא היה חלק מן הכוח שפרץ לבית.

החיסול הברוטלי של אדוארדו נ. התחולל ימים ספורים אחרי התייחסותו של נשיא המדינה, אנדרס מנואל לופז אוברדור, לטבח של משפחת לָבּרון בצפון מקסיקו. הנשיא הגן על החלטת הכוחות בשטח לשחרר את סוחר הסמים בן ה-28 וטען כי "לא ניתן להילחם באלימות באמצעות עוד אלימות".

