אימה ברמת גן: רעול פנים זרק רימון רסס לעבר בית עסק

אחרי כמה חודשים של שקט יחסית, העבריינים חוזרים לרחובות רמת גן ולהטיל את אימתם על התושבים ובעלי העסקים. הערב (ראשון) נזרק רימון לעבר בית עסק ברחוב הרא"ה. רעול פנים זרק את רימון ונמלט מהמקום. מעוצמת הפיצוץ נגרם נזק כבד לבית העסק ולסביבה שלו.

"זה היה מפחיד. עוד רגע החלונות היו עפים החוצה", שחזר י' המתגורר בסמוך לזירת הפיצוץ, "אנשים השתטחו על הרצפה מרוב בהלה. אני מקווה שלא נחזור שוב למלחמות בין ארגוני פשע בעיר. שהמשטרה תעצור את מי שאחראי לפיצוץ".