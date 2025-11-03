mako
אימה ברמת גן: רעול פנים זרק רימון רסס לעבר בית עסק

רימון לעבר בית עסק ברחוב הרא"ה. רעול פנים זרק את רימון ונמלט מהמקום. נבדק חשד שמדובר בסכסוך על רקע עסקי-כלכלי

שמעון איפרגן​
זירת זריקת הרימון ברמת גן
זירת זריקת הרימון ברמת גן | צילום: דוברות המשטרה
אחרי כמה חודשים של שקט יחסית, העבריינים חוזרים לרחובות רמת גן ולהטיל את אימתם על התושבים ובעלי העסקים. הערב (ראשון) נזרק רימון לעבר בית עסק ברחוב הרא"ה. רעול פנים זרק את רימון ונמלט מהמקום. מעוצמת הפיצוץ נגרם נזק כבד לבית העסק ולסביבה שלו.

"זה היה מפחיד. עוד רגע החלונות היו עפים החוצה", שחזר י' המתגורר בסמוך לזירת הפיצוץ, "אנשים השתטחו על הרצפה מרוב בהלה. אני מקווה שלא נחזור שוב למלחמות בין ארגוני פשע בעיר. שהמשטרה תעצור את מי שאחראי לפיצוץ".

כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירת האירוע ופתחו באיסוף ממצאים מהמקום בניסיון להתחקות אחרי שזרק את הרימון ומי ששלח אותו. טרם נעצרו חשודים במעשה. נבדק חשד שמדובר בסכסוך על רקע עסקי-כלכלי.

רמת גן
