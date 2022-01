דרמה אדירה באוסטרליה: נובאק ג'וקוביץ', הטניסאי מספר 1 בעולם, הצהיר אתמול (שלישי) כי הוא יגיע למלבורן לאליפות אוסטרליה, הגראנד סלאם הראשון של העונה, אחרי שקיבל את אישור וועדת החריגים. ג'וקוביץ', שלא התחסן נגד נגיף הקורונה, עקף בכך את הדרישה של המארגנים כי רק מחוסנים יגיעו לאליפות - אך האוסטרלים דחו את הוויזה שלו והוא צפוי להיות מגורש בשעות הקרובות בחזרה לסרביה. עורכי דינו יערערו על ההחלטה.

ג'וקוביץ' המריא מדובאי לאוסטרליה ולא היה מודע לדרמה שמתרחשת על האדמה בעודו באוויר. ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, הצהיר כי אם האישור של הסרבי לא יספק את הרשויות הוא "ישלח אותו הביתה במטוס הראשון שחוזר". הסרבי נחת בשעה 11:15 שעון אוסטרליה במדינה, ואז גילה כי בבקשת הוויזה שלו, שנעשתה על ידי אחד מאנשי הצוות שלו, נעשתה טעות והיא לא הותאמה לשחקני טניס שמגיעים לאליפות.

סוג הוויזה שאותה ג'וקוביץ' ניסה לקבל לא תואמת לשחקן טניס שמנסה להיכנס למדינה ללא חיסון. עובדי רשות ההגירה ניסו להבין אם בכל זאת יינתן אישור כניסה לטניסאי למרות שנשלח אליהם סוג לא נכון של וויזה - אך הם סורבו ונאמר להם שרק צוות משרדו של מוריסון עצמו יכולים לטפל בעניין.

בשל המחלוקת ג'וקוביץ' היה תקוע בשדה התעופה למשך כמה שעות. במקרים קודמים הדומים לשלו, ספורטאים אחרים זכו ליחס דומה עד שנשלחו בחזרה למדינת המוצא שלהם. שרת הספורט המקומית, ג'אלה פולפורד, צייצה: "נשאלנו אם נתמוך בבקשת הוויזה של ג'וקוביץ' וענינו שלא. לא ניתן לג'וקוביץ' את האישור להשתתף באליפות אוסטרליה בתנאים הנוכחיים".

יש לציין כי ההודעה של ג'וקוביץ' כי הוא יגיע לאליפות למרות שלא חוסן הכעיסה מאוד את הציבור. אוסטרלים רבים נאלצו להיפרד ממשפחותיהם לתקופות ארוכות בגלל איסור כניסת אנשים ממדינות זרות למדינה, ולא הבינו למה הטניסאי מקבל אישור כניסה.

ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון התייחס בחשבון הטוויטר שלו להחלטה וכתב: "הוויזה של מר ג'וקוביץ' בוטלה. חוקים הם חוקים, במיוחד אלו הנוגעים לגבולות. אף אחד אינו מעל לחוק. מדיניות הגבולות המחמירה שלו הייתה קריטית לשמירתה של אוסטרליה כאחת מבעלות אחוזי התמותה הנמוכים ביותר מקורונה ונמשיך לנהוג בזהירות".

