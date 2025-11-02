"ביקש שאוריד את החולצה": חוקר במשטרה הורשע בהפרת אמונים

חוקר ותיק מתחנת משטרת כפר סבא, עופר דובנו מנתניה, פוטר מהמשטרה לאחר שהורשע במעשים מגונים במתלוננת. באחרונה גזר עליו בית משפט השלום בראשון לציון שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות.

על פי כתב האישום שהגישה המחלקה לחקירות שוטרים, לפני כשנתיים וחצי הגיעה ר', אישה הסובלת ממגבלה נפשית, לתחנת המשטרה והתלוננה כי גורמים שונים השתילו שבבים בגופה. דובנו, שניהל את החקירה, אמר לה כי תלונתה תיסגר למראית עין אך הבטיח לה שימשיך לטפל בה באופן אישי, והזמין אותה לחדרו.

במהלך המפגש, כך נטען, ביקש ממנה דובנו להראות לו חבלה בחזה ואף ביקש שתפתח את החולצה ותפשוט אותה אך היא סירבה. למחרת חזרה ר' לתחנה, היא נכנסה לחדרו של דובנו שליטף את פניה ואמר לה: "אני מרגיש את השבבים". בהמשך ביקש לראות את איבריה האינטימיים ואף הציע לה לשלוח לו תמונות.

כתב האישום ייחס לו עבירה של הפרת אמונים. במסגרת הסדר טיעון הודה דובנו בעובדות כתב האישום והורשע. התביעה ביקשה לגזור עליו תשעה חודשי עבודות שירות, ואילו סנגורו, עו"ד יוסי פליסיוס קליין, טען כי מדובר במתלוננת שהגישה עשרות תלונות שונות לאורך השנים, שרובן נסגרו.

בית המשפט קבע כי דובנו ניצל את מעמדו כשוטר ואת מצבה הנפשי של המתלוננת, וגזר עליו שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות.