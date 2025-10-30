הקשישה בת ה-78 מרחובות, פסיכולוגית ילדים במקצועה, חשודה שרצחה את בתה בת ה-48 על רקע מצבה הבריאותי הקשה. לפי החשד, האם נתנה לבתה לבלוע עשרות כדורים פסיכיאטריים במטרה לגאול אותה מסבלה.

האם, שאושפזה במצב קשה בבית החולים קפלן, התאוששה בימים האחרונים ומסרה גרסה מלאה לחוקרים, גרסה שהובילה לחיזוק הראיות נגדה. "רצחתי את בתי", אמרה לחוקרים. "נתתי לה כדורים פסיכיאטריים כדי לגאול אותה מייסוריה. היא סבלה ממחלה קשה. הבאתי לה 80 כדורים בשתי מנות - כל כדור 16 מיליגרם". בידי המשטרה נמצא מכתב שכתבה האם, שבו תיארה את החלטתה לשים קץ לייסורי בתה.

היום הובאה האם לדיון שלישי בהארכת מעצרה בבית משפט השלום בראשון לציון. נציג המשטרה ביקש להאריך את מעצרה בשמונה ימים נוספים לצורך המשך פעולות חקירה. סנגורה של האם ביקש לשחררה ממעצר, בטענה כי היא מאושפזת זה 11 יום בבית החולים ואינה יכולה לשבש את החקירה. השופט החליט להאריך את מעצרה בחמישה ימים בלבד. המשטרה צפויה להגיש בימים הקרובים הצהרת תובע לקראת כתב אישום.

בשבוע שעבר דווח כי הקשישה נעצרה לאחר שבתיאום עם כוחות מד"א, הוזעקו פרמדיקים לביתה ברחובות ומצאו את בתה מחוסרת הכרה ולצדה את האם. הצוותים הרפואיים קבעו את מותה של הבת במקום. גופתה נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, לצורך קבלת חוות דעת סופית באשר לסיבת המוות.