נמשכים החיפושים אחר הפרופסור הנעדרת: האזורים שבהם מתמקדת המשטרה
תיעודים של פרופ' נורית יערי שלוקה בדמנציה באזור צפון תל אביב הובילו את המשטרה לרכז את המאמצים סביב שכונת בבלי ופארק הירקון. לכוחות הצטרפה יחידת כלבנים שסורקת אזורים שלמים
החיפושים של כוחות משטרה רבים אחר פרופסור נורית יערי, בת 78 הנעדרת מזה שבוע ימים, נמשכים והתמקדו בסוף השבוע באזור שכונת 'בבלי' בתל אביב, בקאנטרי 'דקל' ובפארק הירקון, שם היא תועדת במצלמות אבטחה.
עשרות שוטרים במשטרת מרחב ירקון שבמחוז תל אביב נעזרים ביחידות פרשים, רחפנים ואמצעים טכנולוגיים ותרמיים משוכללים ביותר במטרה לאתר אותה. לכוחות הצטרפה יחידת כלבנים שסורקת אזורים שלמים באזור הירקון, כיכר המדינה ובבלי בניסיון למצוא קצה חוט שיסייע לאתר אותה וכן שוטרים רכובים על קטנועים.
"אנחנו מתמקדים בכמה מקומות בתל אביב שבהם היא נראתה לאחרונה במצלמות האבטחה", הסביר גורם במשטרה.
פרופ' יערי, חוקרת תיאטרון שלוקה בדמנציה, יצאה לפני כשבוע מבית החולים איכילוב ומאז נעלמו עקבותיה. במשטרה קוראים לציבור במידה וראה אותה לדווח.
לאורך הקריירה שלה מילאה יערי שורה של תפקידים בכירים בעולם התיאטרון הישראלי: בין השנים 1990 ל־1995 שימשה דרמטורגית וחברת הוועדה האמנותית של תיאטרון "הבימה", ומאז 1996 משמשת דרמטורגית ויועצת אמנותית בתיאטרון החאן בירושלים. בנוסף, הייתה חברה במועצת התיאטרון של קרן תל אביב לספרות ולאמנות ובמועצה האמנותית של מרכז התיאטרון הניסויי.