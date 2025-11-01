נמשכים החיפושים אחר הפרופסור הנעדרת: האזורים שבהם מתמקדת המשטרה

לאורך הקריירה שלה מילאה יערי שורה של תפקידים בכירים בעולם התיאטרון הישראלי: בין השנים 1990 ל־1995 שימשה דרמטורגית וחברת הוועדה האמנותית של תיאטרון "הבימה", ומאז 1996 משמשת דרמטורגית ויועצת אמנותית בתיאטרון החאן בירושלים. בנוסף, הייתה חברה במועצת התיאטרון של קרן תל אביב לספרות ולאמנות ובמועצה האמנותית של מרכז התיאטרון הניסויי.

נורית יערי