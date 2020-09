סוף עצוב. אלוף ההיאבקות האיראני, נביד אפקארי, הוצא היום (שבת) להורג לאחר שהואשם בכך שדקר למוות איש ביטחון במהלך הפגנה נגד הממשל ב-2018, כך על פי הדיווחים.

לאחרונה "התגייסו" רבים בעולם, מאנשי ספורט ועד פוליטיקאים ונשיאים, וניסו להציל את חייו של המתאבק, אך המשטר באיראן לא נכנע ללחץ הקהילה הבינלאומית והרג את אפקארי בן ה-27.

השופט הראשי של מחוז פארס הודיע: "עונש המוות נגד נביד אפקארי, הרוצח של חסאן טורקמן, יצא לפועל הבוקר בבית הכלא בשיראז".

בין המנהיגים שניסו לסייע לאפקארי היה נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ, שצייץ במהלך השבוע: "למנהיגים של איראן, אעריך מאוד אם תחוסו על חייו של הבחור הצעיר, ולא תוציאו אותו להורג. תודה!".

Breaking: The murderous clerical regime hanged the wrestler #NavidAfkari, this morning. This was despite an outcry at home and abroad to stop his execution. #Iran#NoImpunity4Mullahs pic.twitter.com/3OgMsPZQoU