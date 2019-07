ברזיל: פרטים חדשים על הטבח המחריד בכלא אלטמירה

At least 57 are dead after a prison riot broke out in Altamira, Brazil. 16 of the dead were decapitated, and the violence involved rival gangs, authorities report. More via @business : https://t.co/ptdkJlYAw4 pic.twitter.com/THwAG3g9mc

פחות מיממה לאחר המהומה הקטלנית בבית הכלא בברזיל שבעקבותיה נהרגו עשרות אסירים, פרטי המקרה המחריד מתחילים להתבהר.

אמש כזכור דווח על מהומה קטלנית שפרצה בבית הסוהר בצפון המדינה ונמשכה כ-5 שעות וגבתה את חייהם של 52 בני אדם. כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי רוב האסירים שאיבדו את חייהם נהרגו כתוצאה מהשריפה הקטלנית שפרצה באגפים ומשאיפת עשן, אך חלק מההרוגים, כך דווח, נרצחו באכזריות לאחר שראשיהם נערפו.

על פי הדיווחים שפורסמו הבוקר בכלי התקשורת באמריקה הלטינית, המהומה החלה בעקבות עימות חריג בין כנופיית "הפקודה האדומה" לכנופיית "פקודת הבירה הראשונה" (PCC).

שני ארגוני הפשע אכזריים האלה, מהבולטים בברזיל, נמצאים במאבק תמידי על השליטה בהפצת קוקאין וסמים אחרים במדינה, ונמצאים בקשר ישיר עם ארגוני פשע וטרור מחוץ לברזיל, כולל קרטלי הסמים הבולטים בקולומביה, וכזכור, וילסון ויצל, מושל ריו דה זניירו, היה זה שטען לאחרונה כי קיים קשר ישיר בין אנשי "הפקודה האדומה" לארגון חיזבאללה, שעה שגורמים ברשויות סבורים כי ה-PCC התרחבו אף הם מחוץ לגבולותיה של ברזיל ופועלים בארגנטינה ופראגוואי.

At least 52 killed in a riot in a jail in Brazil



At least 52 people have died and, among them, 16 were beheaded, in a riot in an Altamira prison, in the state of Pará, located in northern Brazil. pic.twitter.com/uvJdjhiluq