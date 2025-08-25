במסעדה לעיני אשתו וילדיו: המעצר הדרמטי של העבריין בחדרה

שוטרי תחנת חדרה יחד עם כוח משימה מיוחד עצרו אמש (שני) עבריין בכיר בשנות ה-30 לחייו, לעיני אשתו וילדיו, בחשד למעורבות בזריקת רימון רסס לעבר מסעדת "סמי בכיכר" בעיר ובסחיטה באיומים של איש עסקים מקומי. כעת, הותר לפרסום כי מדובר בעבריין אלי ארביב.

כזכור, בשבוע שעבר הושלך רימון רסס לעבר מסעדת "סמי בכיכר", אחת המסעדות המוכרות בעיר. האירוע התרחש בלב חדרה ולמרבה המזל הסתיים ללא נפגעים בגוף. בליל שבת האחרון נזרק רימון נוסף לאותה המסעדה.

המעצר התרחש בזמן שארביב סעד עם בני משפחתו במסעדה אחרת בעיר. "הוא ישב אתמול בלילה עם אשתו והילדים במסעדה, אכלו ואז שוטרים נכנסו ועצרו אותו", סיפר גורם המעורה בפרטים, "לא היה קורה כלום אם היו מחכים כמה דקות ולאחר מכן מבקשים ממנו להתלוות אליהם לחקירה".

הרימון שנזרק

מדובר במעצר נוסף של ארביב בפרשה. לפני מספר ימים הוא נעצר ושוחרר, וכחודש קודם לכן היה במעצר חמישה ימים ושוחרר גם אז. עם זאת, במשטרה טוענים כי מאז הצטברו ראיות נוספות הקושרות אותו לסדרת האירועים הפליליים סביב המסעדה ואיש העסקים.

בדיון שנערך היום, ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בשבעה ימים. החוקר טען כי מאז שחרורו של ארביב ממעצרו לפני מספר שבועות אירעו שני מקרי זריקת רימוני רסס נוספים, שבהם על פי החשד היה מעורב. עוד הוסיף כי בידי החוקרים ראייה הקושרת אותו במישרין לאירוע הנוכחי וכן ראייה נוספת בפרשת סחיטה של איש עסקים בחדרה.

פרסומת