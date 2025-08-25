התפתחות בפרשת האונס הקבוצתי בנערה בת 15: נעצרו 3 חשודים נוספים

התפתחות דרמטית בפרשת החשד לאונס קבוצתי בנערה בת 15 מחיפה, שנחשפה לראשונה באתר mako: שוטרי תחנת משטרת נשר החוקרים את פרשה החמורה, עצרו ביממה האחרונה שלושה חשודים נוספים לאחר מצוד שהיה אחריהם מאז הוגשה התלונה.

מתברר שהנערה התקשרה למוקד 100 וחשפה את מעשי האונס ועבירות המין שבוצעו בה על ידי ארבעה חשודים. החשוד המרכזי, ש', בן 27, תושב חיפה, נעצר ביום שבת ומעצרו הוארך בחמישה ימים. הוא קשר את עצמו למקרה אבל הכחיש שאנס את הנערה.

"הוא אילץ אותי לבצע בו אקט מיני תוך כדי נסיעה כשהוא נוהג במכונית שלו. לאחר מכן הוא קנה לי סיגריות, ממתקים ואלכוהול", חשפה הנערה בעדותה בפני חוקרי המשטרה.

לדבריה, היא נאנסה על ידי החשוד וארבעה מחבריו. "הוא הביא את החברים שלו לקיים איתי יחסי מין", טענה. הנערה סיפרה לחוקרים כיצד ש' אנס אותה בכוח תוך שהוא מנצל את העובדה שהיא מטופלת מבחינה פסיכיאטרית.