רצח, עינה, סחר בסמים, נתפס, נכלא ובנה אימפריה עסקית מאחורי הסורגים: שחרורו של רפאל קארו קינטרו ממשיך להעסיק באופן יומיומי את הרשויות ארה"ב, שמנסות לעשות כל שביכלתן כדי לשים יד על אחד מסוחרי הסמים הכי מסוכנים היום בעולם.

קינטרו, מנהיג קרטל גוודלחרה לשעבר, נמצא כבר תקופה ברשימת 10 האנשים הכי מבוקשים של ה-FBI, רשימה אליה נכנס לפני כשש שנים, וגם היום, למרות פרס של 20 מיליון דולרים על ראש - הוא ממשיך לחמוק ממעצר כשהוא מותיר את הרשויות בארה"ב חסרי אונים.

קינטרו נעצר לראשונה במקסיקו בשנת 1985 באשמת הרצח של אנריקה "קיקי" קמרנה, סוכן של המנהל לאכיפת סמים (DEA), ועל פי הדיווחים, קיקי שימש כסוכן סמוי בקרטל של קינטרו שפעל בעיצומה של משימה שהייתה אמורה להוביל למעצרו של סוחר הסמים המקסיקני.

משימתו של קיקי כאמור לא הגיעה לסיומה לאחר שגופתו נמצאה עם שברים בצלעות וחור בגולגולת כשהיא עטופה ביריעת פלסטיק בפאתי העיר לה אנגוסטורה אשר במדינת מיצו'אקן, כשלכולם היה ברור מאוד מי אחראי למותו של הסוכן.

סוחר הסמים המקסיקני נעצר זמן קצר לאחר הרצחבעיר סן חוזה שבקוסטה ריקה, נשפט בבית משפט פדרלי במקסיקו, הורשע בעוון הרצח של סוכן ה-DEA, ונשלח לרצות 40 שנות מאסר.

למרות העונש הכבד שנגזר עליו, קינטרו ריצה לבסוף רק 28 שנה בכלא ושוחרר לפניכ- 6 שנים לאחר שרשויות החוק קבעו כי המשפט שלי היה צריך להתקיים בכלל בבית משפט מחוזי - או בקיצור, ענייני בירוקרטיה שחררו לרחובות בחזרה את אחד האנשים הכי מסוכנים היום בעולם.

מומחים מעריכים כי למרות שהותו הארוכה בכלא, קינטרו השתחרר ממאסר עם שווי נכסים שמוערך בכ-500 מיליון דולר, והסיבה לכך היא שבמהלך מאסרו אושר לו להמשיך ולנהל את עסקיו מאחורי הסורגים.

וכך, לאורך השנים פתח קינטרו דרך הטלפון בבית הכלא מגוון חברות, כולל כמה חברת בנייה, מסוף לשיווק דלקים, חברת כרייה, סוכנויות רכבים, מרכזי תמיכה טלפוניים, מסעדות, חברות אופנה, מפעל לתכשירי טיפוח ואפילו מרכזי ספא שונים.

