נתב"ג: ההפתעה שהתגלה במזוודה של נוסע מספרד
בלשי יחידה 747 במרחב נתב"ג הבחינו בנוסע שירד מטיסה מספרד שעורר את חשדם. הם עקבו אחריו באופן סמוי לאחר הנחיתה, עד שעצרו אותו והורו לו לפתוח את המזוודה לבדיקה
יחידת הבילוש המיוחדת 747 של מרחב נתב"ג, במחוז מרכז של משטרת ישראל, עצרה אמש תושב אשדוד בשנות ה־50 לחייו, לאחר שעל פי החשד ניסה להבריח לארץ כ־6 ליטר של סם מסוג GBL.
על פי הודעת המשטרה, בלשי היחידה ניהלו פעילות סמויה בנמל התעופה בן גוריון. במהלך הפעילות, עקבו הבלשים אחר נוסע שהגיע בטיסה מספרד, לאחר שעלו לגביו חשדות מודיעיניים.
עם נחיתתו, נעצר החשוד לבדיקה, ובחיפוש שנערך במזוודתו התגלה מיכל חשוד ובתוכו נוזל, שכעבור בדיקה ראשונית זוהה כ-GBL, חומר נוזלי המוכר גם בכינוי "סם האונס", למרות שבמרבית המקרים הוא משמש בליינים במסיבות ולא לביצוע עבירות מין.
מדובר בכמות גדולה במיוחד של החומר, שעל פי החשד יועדה להפצה בארץ. הממצאים הועברו לבדיקת מעבדה במכון לזיהוי פלילי של משטרת ישראל. החשוד הובא לחקירה במשרדי מרחב נתב"ג, ובמהלך היום צפוי להובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.