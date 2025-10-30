נתב"ג: ההפתעה שהתגלה במזוודה של נוסע מספרד

בלשי יחידה 747 במרחב נתב"ג הבחינו בנוסע שירד מטיסה מספרד שעורר את חשדם. הם עקבו אחריו באופן סמוי לאחר הנחיתה, עד שעצרו אותו והורו לו לפתוח את המזוודה לבדיקה