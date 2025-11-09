המשטרה חשפה את ההודעה המפלילה: "בוא נעשה לו את זה"

פרטים חדשים נחשפים במסגרת חקירת החשד לרצח של שלום ניסים ז"ל, שנמצא ללא רוח חיים בביתה של הדוגמנית לין פאר בפתח תקווה בחודש שעבר. במשטרה מאשרים כי שלום נדקר ברגלו במהלך עימות שהתרחש בדירה – ולאחר מכן קפץ מהמרפסת אל מותו.

היום (ראשון) הובאו פאר ושלושת החשודים הנוספים – בר אוטומזגין, מאור אלישע ודוד קריכלי – לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה. החוקר ביקש להאריך את מעצרם בשישה ימים לצורך ביצוע עשר פעולות חקירה נוספות.

במהלך הדיון חשף החוקר כי שלום הותקף מיד עם כניסתו לדירה. "ברגע שהמנוח נכנס לדירה הוא הוכה באופן מיידי על ידי שלושה מהחשודים, רוסס בגז מדמיע, ולא נותרה לו ברירה אלא לנסות להימלט דרך המרפסת", אמר.

עוד ציין החוקר כי שניים מהחשודים ביצעו בקרה תרגיל "כיפה אדומה" – באמצעות פאר – כדי לפתות את שלום להגיע לדירה, שם הותקף. לדבריו, אחד החשודים שלח הודעת וואטסאפ לפאר שבה כתב: "בוא נעשה לו את זה". החוקר טען כי פאר, המיוצגת על ידי עורכי הדין קובי בן שעיה ואדם אבישר, סיפרה בעדותה כי קריכלי היה חייב לניסים על פי החשד עשרות אלפי שקלים. לדבריה ניסים היה בביתה בעת שהיא שלחה בפייסבוק בקשת חברות לקריכלי.

"היא הזמינה אותו. ברגע שהוא נכנס לדירתה הוא נדקר", ציין חוקר שהוסיף שפאר ידעה כי אורבים למנוח. הוא הסביר שפאר וקריכלי התכתבו ביניהם בוואטסאפ טרם הגעתו של ניסים לדירה. בזמן המקרה, לדבריו, פאר לא הייתה תחת השפעת סמים.

הסנגורים של לין פאר: "אין הוכחה שהיא תכננה את הרצח"

אתמול הובאה לין פאר להארכת מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה. פאר מיוצגת על ידי עורכי הדין קובי בן שעיה ואדם אבישר. במהלך הדיון טען החוקר שפאר טענה בעדותה במשטרה כי ניסים ז"ל תכנן לעשות כיפה אדומה לחשוד דוד קריכלי, בגלל שזה היה חייב לו כמה עשרות אלפי שקלים. לדבריה ניסים היה בביתה בשעה שהיא שלחה בפייסבוק בקשת חברות לקריכלי. החוקרים חושדים שפאר היא זו שלמעשה גרמה לניסים להגיע לדירתה בעת שקריכלי ושאר החשודים היו כבר בדירה.

לין פאר

"היא הזמינה אותו (הכוונה שפאר הזמינה את ניסים לדירה). ברגע שהוא נכנס לדירתה הוא נדקר", ציין החוקר, שהוסיף שפאר ידעה שאורבים למנוח. הוא הסביר שפאר וקריכלי התכתבו ביניהם בוואטסאפ טרם הגעתו של ניסים לדירה. הוא גילה שבזמן המקרה פאר לא הייתה תחת השפעת סמים והבהיר שהיא לא התכוונה לרצוח אותו.

הסנגורים טענו מנגד כי אין הוכחה שפאר תכננה את הרצח והיא בסך הכול רצתה הגנה מהמנוח מצד החשודים וכי למעשה היא "סובלת מכל הסיפור הזה". מעצרה של פאר הוארך בארבעה ימים כמו שאר החשודים.