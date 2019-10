"אל צ'אפו האסייתי": המרדף אחרי סוחר הסמים הכי אכזרי באסיה

רשויות חוק מסביב לעולם סורקות בימים אלה את רחבי אסיה בניסיון לאתר את צה צ'י לופ – מי שמוכר יותר בכינויו "אל צ'אפו האסייתי". המצוד אחר סוחר הסמים האכזרי זכה לתשומת לב מיוחדת בשבוע האחרון בעקבות מעצרו של אחד הבלדרים של צ'י לופ בשדה התעופה במיאנמר. במהלך מעצרו, נמצאו על גופו של החשוד שני שקים של קטמין וזוג טלפונים חכמים אשר הכילו תמונות של לופ, ואפילו סרטונים של חברי ארגונו מענים באכזריות בלדר אחר. גורם שמעורה בפרטי החקירה סיפר לכלי התקשורת כי בסרטון ניתן לראות בבירור כיצד פקודיו של לופ מחשמלים את הבלדר עם שׁוֹקֶר שיועד לבקר ושורפים את כפות רגליו עם להביור. על פי הדיווחים של כלי התקשורת האוסטרליים, הבלדר מואשם בכך שזרק 300 מ"ג של מת'אמפטמין מסירה בלב ים אחרי שחשב שהרשויות רודפות אחריו. Tse Chi Lop is suspected by police of running a vast drug cartel in Asia that rakes in up to $17 billion a year, drawing comparisons to El Chapo and Pablo Escobar. But unlike the Latin drug lords, little is known about him https://t.co/jK85ltIRVI pic.twitter.com/R3UbgiJznQ — Reuters Top News (@Reuters) October 14, 2019 לופ (55), מחזיק באזרחות סינית וקנדית ומוכר היטב לרשויות החוק בכל העולם; בשנת 1998 הוא הורשע בסחר בהרואין בארה"ב ונידון ל-8 שנות מאסר. הוא השתחרר בשנת 2006, ומיד נכנס לעסקי הסמים במזרח הרחוק, והחוקרים מאמינים כי הצליח לאגד חמישה ארגוני פשע לכדי ארגון ענקי תחת השם "סאם גור" ("אח מספר 3"), ועל פי ההערכות, "סאם גור" מגלגלת מחזור שנתי של כ-17 מיליארד דולר מהפצה של הרואין, קטמין ומת'אמפטמין ברחבי אסיה ואוסטרליה. בהמשך סיפרו החוקרים כי הטלפונים החכמים שהוחרמו בשדה התעופה במיאנמר העניקו הצצה נדירה אל דרכי ההתנהלות של הארגון, כולל תמונות של סירות המיועדות להברחה, שיטות ההברחה, נקודות המפגש של הבלדרים, ואפילו תמונות עדכניות של לופ. Interpol on the trail of Asia’s most-wanted drug trafficker, Tse Chi Lop - https://t.co/q8t4avgtEi pic.twitter.com/A87eJNDNfF — wassupnow (@wassupnownews) October 14, 2019 Task Force Chases Suspected Kingpin of Asian ... - https://t.co/C21sJAvYY4 - https://t.co/hCqZfSPIVu - -#Canadian #DrugSyndicate #OperationKungur #TseChiLop pic.twitter.com/WEBMfR9cQB — CTN News (@chiangraitimes) October 15, 2019 עוד הוסיפו החוקרים כי על אף היותו ראש משפחת פשע ענקית, לופ לא נראה כמו עבריין צמרת, ומתואר כאדם שמתלבש כמו תושב סין בן מעמד הביניים – אך אל תתנו להופעה שלו לבלבל אתכם. לופ מוכר בתור אחד המהמרים הגדולים ו"הכבדים" ביותר באסיה, עם חיבה מיוחדת למרוצי סוסים ובתי קזינו גדולים, ויש הטוענים שעבר הוא הפסיד 66 מיליון דולר במהלך לילה אחד של הימורים במקאו, בירת ההימורים האסייתית. וכך, למרות פריצת הדרך יוצאת הדופן בחקירה, רשויות החוק מסרו כי סוחר הסמים האכזרי עדיין לא נתפס, והמרדף אחריו מתנהל במרץ בימים אלה ממש. {title}





