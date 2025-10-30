אוכלים במסעדות ובורחים בלי לשלם: "נזק של אלפי שקלים"

בני זוג בשנות ה-60 לחייהם ישבו השבוע בבית הפנקייק בהרצליה. הם הזמינו כמה מנות, וכשסיימו המלצרית הגישה להם את החשבון על סך 200 שקל. דקה לאחר מכן בני הזוג נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה.

בתגובה פרסמו בעלי המסעדה פוסט בפייסבוק עם תמונות בני הזוג (ללא פניהם) שאכלו ולא שילמו. "הפעם החלטנו לא לוותר. שוב זה היה בשבת, בארבע וחצי בצהריים - שיא העומס אצלנו. זוג מבוגר, בסביבות גיל 60, הגיע מחובק והתיישב לאכול. כשסיימו, המלצרית הביאה להם את החשבון על סך 200 שקל, ודקה אחרי שיצאה רואים במצלמות שהוא קם ויוצא אחריה", נכתב בפוסט, "יש כאלה שאומרים '200 שקל, לא נורא', אבל בשבילנו זו מכה. גם ככה אנחנו נאבקים לשרוד, לשלם לספקים ולשמור על העובדים. כל גניבה כזו היא פגיעה כלכלית".

מקרה דומה התרחש בשבת האחרונה, אז התיישבה משפחה במסעדה הפופולרית והזמינה מגוון מנות בסכום כולל של 390 שקל. אחרי שסיימו לאכול וקיבלו את החשבון, הם עשו "ויברח" - ונעלמו באופק מבלי להשאיר סימנים.

בית הפנקייק בהרצליה הוא לא היחיד שסובל מהתופעה החמורה הזו. ברוב המקרים מדובר בלקוחות מזדמנים ולא קבועים, מה שמקשה על בעלי המסעדות - וגם על חוקרי המשטרה - לאתר את הסועדים הבורחים ולהעמידם לדין. לא מדובר בתופעה חדשה, אך מתברר שהיא הולכת ומתפשטת וגורמת לנזקים של מאות אלפי שקלים לבעלי מסעדות ובתי קפה בארץ.

"אנשים - בהם גם לא מעט עבריינים - אוכלים כאן במאות ולעיתים באלפי שקלים, שותים אלכוהול כמו מים, וכשמתקרב רגע החשבון הם פשוט בורחים במכוניות עם לוחיות זיהוי מזויפות", אומר בעל מסעדה באחד מיישובי השרון, "גם כאשר מגישים תלונה במשטרה זה כמעט לא עוזר. ברוב המקרים לא מצליחים לאתר אותם. זה עלול להביא לסגירת מסעדות - ואני לא מגזים. יש לנו הוצאות של עשרות אלפי שקלים בחודש עוד לפני שהכנסנו שקל: שכירות, ארנונה, מים, חשמל, משכורות ותשלומים לספקים. כדי להתמודד עם זה אנחנו דורשים תשלום או חיוב בכרטיס אשראי במעמד ההזמנה, במיוחד מלקוחות מזדמנים שאנחנו לא מכירים".

כך למשל, לפני חמישה חודשים, שישה נערים המתגוררים במושבים סמוך לאשדוד הגיעו למסעדת "האפי דייס" בחוף הקשתות. הם הגיעו רכובים על טרקטורונים, אכלו כיד המלך, וכשהחשבון - 640 שקל - הוגש לשולחן, הם נמלטו על גבי הטרקטורונים.

בעלת המסעדה החליטה לא לוותר והגישה תלונה במשטרה. הנערים נחקרו באזהרה, התחרטו, כתבו מכתב התנצלות והוריהם שילמו את החשבון. "מאז המקרה הזה אנחנו דורשים תשלום במעמד ההזמנה כשמדובר בלקוחות לא קבועים", סיפרה בעלת המסעדה.

בעלי מסעדות ובתי קפה מדברים על "מכת מדינה" של ממש. "לפני כחודש ישבו אצלנו כמה צעירים. אכלו סטייקים, סלטים, שתו כמה בירות. חשבון של 750 שקל", סיפר בעל מסעדה בצפון, "הם היו נחמדים מאוד. אחרי שהמלצר הניח את החשבון והלך לטפל בשולחנות אחרים, הם פשוט ברחו על אופניים חשמליים ונעלמו. זה סוג של עלבון - לא רק הכסף. אם היו אומרים שאין להם, הייתי פותח להם שולחן על חשבוני. הגשנו תלונה, אבל לך תמצא אותם. בשבילנו זה המון כסף".