ימים בודדים אחרי שחגג את יום הולדתו ה-60, דייגו ארמנדו מראדונה, מגדולי שחקני הכדורגל בכל הזמנים, אושפז בבית חולים בלה פלאטה. פחות מ-24 שעות מאוחר יותר גילו הערב (שלישי) הרופאים קריש דם במוחו של אגדת העבר, והוא ייאלץ לעבור הלילה ניתוח חירום.

מראדונה, כזכור, חלה בתקופה האחרונה בנגיף הקורונה, אבל התאושש אחרי ששהה בבידוד ואף הגיע למשחקה האחרון של הקבוצה שאותה הוא מאמן, חימנסיה לה פלאטה, שנערך בשבת. מקורביו של מראדונה קיוו כי ישתחרר בהקדם מבית החולים, אך בעקבות בדיקת ה-CT, נראה כי מצבו של הארגנטינאי הרבה יותר סבוך ממה שסברו תחילה.

Diego Maradona is recovering well after being admitted to hospital, his doctor has said.



He was anaemic and dehydrated but his condition is not related to Covid-19.



