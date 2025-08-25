הכה את בת זוגו: ויכוח ברכב על שיר שהתנגן הסתיים בתקיפה אלימה

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד פ', תושב בת ים בשנות ה־40 לחייו, בגין תקיפה של זוגתו לשעבר ר'. המקרה התרחש לפני כחצי שנה, בעת שנסעו יחד במכונית לכיוון ראשון לציון. במהלך הנסיעה, כך לפי כתב האישום, פרץ ויכוח סביב שיר שהתנגן ברכב. ר' סירבה להפסיק את השיר, ובעקבות זאת, לטענתה, התעצבן פ' ותקף אותה.

"הוא התעצבן עליי שאני שומעת שיר שהוא לא אוהב. הוא התנפל עליי במהלך הנסיעה ומשך לי בשיער", סיפרה ר' בחקירתה במשטרה. לדבריה, פ' עצר את הרכב בשולי הדרך, התיר את חגורת הבטיחות שלה, קילל אותה ודרש ממנה לרדת מהרכב.

בהמשך המשיכו השניים בנסיעה לתחנת דלק בראשון לציון, שם ניסתה ר' למצוא מחסה ונכנסה במהירות לחנות הנוחות. "מהפחד רצתי לדלפק. אחד העובדים גונן עליי מפניו", העידה ר'. לפי כתב האישום, פ' משך אותה בכוח וניסה לקחת ממנה את הטלפון הנייד, מה שגרם לה חבלות.

ר' הוסיפה בתלונתה כי יומיים קודם לכן אירע מקרה נוסף, כאשר ניסו להיכנס יחד למועדונים ובתי עסק בראשון לציון ונבלמו על ידי מאבטחים. "הוא זעם עליי, היכה אותי באגרופים וכינה אותי בשמות'", סיפרה.