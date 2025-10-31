מסתבך שוב: אור בן מלך נתפס נוהג לאחר שרשיונו נפסל
השחקן אור בן מלך, שלפני כחודש נתפס על ידי שוטרי תנועה בדרום תל אביב ונעצר לאחר שניסה להימלט, נתפס נוהג על קטנוע - לאחר שהרישיון שלו נפסל והקטנוע נאסר לנסיעה
לאחר שבחודש שעבר נתפס נוהג בשכרות וניסה להתחמק ממעצר, השחקן אור בן מלך ממשיך להסתבך עם החוק: אתמול (חמישי), במסגרת פעילות מבצעית סמויה, שוטרי דן בדקו קטנוע בנסיעה ברחוב רוקח ברמת גן, והתברר כי הוא הקטנוע השייך לשחקן, שהושבת בחודש שעבר.
השוטרים עצרו בצד הדרך את הקטנוע ובדקו את בן מלך, וכך גילו כי נעצר בחודש שעבר לאחר שנתפס בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול. נערך שימוע לחשוד בהעדרו, כאשר רישיונו ורכבו נפסלו.
השוטרים עיכבו אותו לחקירה ביחידת בוחני התנועה של משטרת מחוז ת"א שבסיומה שוחרר בתנאים מגבילים, מעצר בית וזימון לבימ"ש. הקטנוע הוחרם ונגרר למגרש משטרתי.
