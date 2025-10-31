מסתבך שוב: אור בן מלך נתפס נוהג לאחר שרשיונו נפסל

לאחר שבחודש שעבר נתפס נוהג בשכרות וניסה להתחמק ממעצר , השחקן אור בן מלך ממשיך להסתבך עם החוק: אתמול (חמישי), במסגרת פעילות מבצעית סמויה, שוטרי דן בדקו קטנוע בנסיעה ברחוב רוקח ברמת גן, והתברר כי הוא הקטנוע השייך לשחקן, שהושבת בחודש שעבר.

השוטרים עצרו בצד הדרך את הקטנוע ובדקו את בן מלך, וכך גילו כי נעצר בחודש שעבר לאחר שנתפס בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול. נערך שימוע לחשוד בהעדרו, כאשר רישיונו ורכבו נפסלו.