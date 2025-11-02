בגלל ויכוח בכביש: "שלף סכין ורדף אחריו"
כתב אישום יוגש נגד תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, לאחר שבעקבות סכסוך בכביש ניסה לדקור אדם אחר. מפרטי החקירה עולה כי החשוד עצר את רכבו באמצע הכביש וחסם את התנועה, ובשלב מסוים הקורבן העיר לו על כך - מה שהוביל לתקיפה החמורה
שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב מזרח העיר בשנות ה-20 לחייו בחשד שניסה לדקור אדם באמצעות סכין, בעקבות סכסוך בכביש. בתום החקירה במשטרה, הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי הפרקליטות.
על פי החשד, לפני כשבועיים, החשוד עצר את רכבו באמצע הכביש וחסם את התנועה. בשלב מסוים, הקורבן העיר לחשוד כי הוא מפריע. החשוד התרגז, שלף סכין מרכבו, רדף אחריו, איים עליו וניסה לדקור אותו. כתוצאה מכך, נפצע הקורבן בידו.
למקום האירוע הגיעו חשודים נוספים שהצטרפו לתקיפה והשליכו לעבר הקורבן סולם עץ גדול ומברגה חשמלית, תקפו אותו באגרופים וגרמו נזק לרכבו. עוברי אורח שהיו במקום, הצליחו להרחיק את החשודים עד הגעת השוטרים שעצרו את החשודים והם הועברו לחקירה בתחנת עוז.
במסגרת החקירה נאספו ראיות וממצאים ומעצרו של החשוד הוארך על ידי בימ"ש מעת לעת בעוד החשודים הנוספים שוחררו. בתום החקירה נגד החשוד, גובשה תשתית ראייתית והוגשה נגדו הצהרת על ידי הפרקליטות ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום.