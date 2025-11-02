בגלל ויכוח בכביש: "שלף סכין ורדף אחריו"

כתב אישום יוגש נגד תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, לאחר שבעקבות סכסוך בכביש ניסה לדקור אדם אחר. מפרטי החקירה עולה כי החשוד עצר את רכבו באמצע הכביש וחסם את התנועה, ובשלב מסוים הקורבן העיר לו על כך - מה שהוביל לתקיפה החמורה