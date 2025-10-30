צלצל ללא הרף בפעמון הכניסה: פדופיל ניסה לקחת ילד מגן בירושלים
שוטרי תחנת מוריה הוזעקו לגן ילדים בעיר, לאחר שעובדת המקום דיווחה כי אדם שאינה מכירה דורש לקבל לידיו ילד. החשוד, תושב מודיעין עילית בן 22, גם ניסה לגנוב את רכבו של אדם שהגיע לאסוף את בתו מאותו הגן. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו
מפוקח מין הגיע אמש (רביעי) בשעות הצהריים אל גן ילדים בירושלים ודרש מהצוות החינוכי להוציא אליו את אחד הילדים. בנוסף, ניסה לגנוב על פי החשד רכב השייך לאב שהגיע לאסוף את בתו. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד בבית המשפט.
אמש הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון בעקבות דיווח של עובדת הגן כי הגיע אדם חשוד שמצלצל ללא הרף בפעמון הכניסה ודורש לקבל לידיו ילד, זאת על אף שאינו מוכר לעובדות המקום.
באותה עת, נכנס החשוד לרכבו של אדם שהגיע לאסוף את בתו מאותו גן ילדים, ועל פי החשד ניסה להניע את הרכב במטרה לגנוב אותו מרשות בעליו אולם, ערנותו של בעל הרכב הובילה ללכידתו המהירה של החשוד עד להגעתם של השוטרים שביצעו את מעצרו.
החשוד, תושב מודיעין עילית בן 22, הועבר לחקירה בתחנת מוריה שבסיומה נכלא. הבוקר הוא יובא בפני בימ"ש שלום ירושלים לדיון הארכת מעצרו, וחקירת המקרה נמשכת.