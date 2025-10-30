צלצל ללא הרף בפעמון הכניסה: פדופיל ניסה לקחת ילד מגן בירושלים 

מפוקח מין הגיע אמש (רביעי) בשעות הצהריים אל גן ילדים בירושלים ודרש מהצוות החינוכי להוציא אליו את אחד הילדים. בנוסף, ניסה לגנוב על פי החשד רכב השייך לאב שהגיע לאסוף את בתו. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד בבית המשפט.

אמש הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון בעקבות דיווח של עובדת הגן כי הגיע אדם חשוד שמצלצל ללא הרף בפעמון הכניסה ודורש לקבל לידיו ילד, זאת על אף שאינו מוכר לעובדות המקום.

באותה עת, נכנס החשוד לרכבו של אדם שהגיע לאסוף את בתו מאותו גן ילדים, ועל פי החשד ניסה להניע את הרכב במטרה לגנוב אותו מרשות בעליו אולם, ערנותו של בעל הרכב הובילה ללכידתו המהירה של החשוד עד להגעתם של השוטרים שביצעו את מעצרו.