ביום שני האחרון העולם כולו עמד בתדהמה מול התיעוד הקשה שפורסם משדה התעופה בקאבול שבאפגניסטן; תמונות וסרטונים של אלפי אנשים שמנסים להידחף אל תוך מטוסי חילוץ בתקווה להימלט מהמדינה אחרי שכוחות NATO וצבא ארה"ב עזבו את המדינה, ולמעשה התירו לכוחות הטליבאן לתפוס בחזרה את השליטה באפגניסטן.

בחלק מהסרטונים אפשר היה לראות אנשים מנסים לקשור את עצמם לכנפיים של מטוסי חיל האוויר האמריקאי – ובאחד מהם אפילו נראו כמה אנשים נופלים ממנו אחרי המראה (תושבי האזור טענו מאוחר יותר שמדובר בשני נערים בני 16 ו-17). במקרה אחר גם דווח על טיסת חילוץ שנאלצה לנחות במדינה שכנה בעקבות תקלה מערכתית, רק כדי שאנשי הצוות יגלו גופה בחופת גלגלי הנחיתה של מטוס ה-C-17. טרגדיה בלתי נתפסת.

הנסיגה החד-צדדית של צבא ארה"ב מאפגניסטן גררה גל של ביקורת כלפי הממשל האמריקאי – ובייחוד כלפי ג'ו ביידן. בהודעה לתקשורת, הנשיא האמריקאי הודיע שהוא עומד מאחורי החלטתו לצאת מהמדינה העוינת והוסיף: "אין זמן טוב יותר לנסיגה של כוחות אמריקנים. צבא אפגניסטן נכנע ולא מוכן להילחם, צבא ארה"ב לא צריך להילחם במקומו". מנגד, ג'ון קירבי, דובר הפנטגון, התייחס לתמונות הקשות משדה התעופה בקאבול ואמר: "התכוננו להתמודדות לא פשוטה בעזיבה, אך תמונות כאלו הן משהו שאף אחד לא יכול היה לחזות". במקביל, כוחות הטליבאן החלו בקמפיין שכנוע לפיו "החיים יכולים לחזור לשגרה". מיותר לציין שהתושבים המקומיים פחות השתכנעו.

זביהולה מוהג'יד, דובר ארגון הטרור הסוני, הבטיח השבוע כי הטליבאן יאפשר חופש לכלי התקשורת במדינה, יעניק זכויות לנשים ואפילו חנינות לכל אלו ששיתפו פעולה עם כוחות הקואליציה לאורך השנים. "אני מבטיח לקהילה הבינלאומית, כולל לארה"ב, אנחנו לא נפגע באיש", אמר מוהג'יד. "אנחנו לא רוצים אויבים מבפנים וגם לא מבחוץ". בכירים בקהילת הביון הבהירו לאחר מכן כי ההודעה הגיעה בזמן שפעילי הארגון מעמידים פנים שבכוונתם לבסס באפגניסטן ממשלה יציבה. איך הם יממנו ממשלה כזו? פרג. והרבה ממנו.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk