פרץ לדירת אישה באשדוד במטרה לאנוס אותה: "תצעקי כמה שאת רוצה"

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד יעקב דגו (30) מאשדוד, לאחר שהתפרץ לדירת מגורים בעיר במטרה לאנוס את הדיירת המתגוררת במקום.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד שני ספיר-אסלן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי לפני מספר שבועות, בשעות הערב המוקדמות, ישנה המתלוננת במיטתה. בשלב מסוים פרץ דגו לדירה דרך חלון הסלון, שהיה ככל הנראה פתוח חלקית, ונכנס לחדר השינה כשמכנסיו מופשלים. כאשר התעוררה המתלוננת והבחינה בו, סטר לה ואמר כי הגיע "כדי לז**ן אותה".

המתלוננת החלה לזעוק לעברו "צא מפה, תעזוב אותי!", אך דגו התקרב אליה והחל לגעת בגופה תוך שימוש בכוח, בעוד היא מתנגדת וממשיכה לצעוק. בהמשך סגר דגו את חלון החדר ואמר לה: "עכשיו תצעקי כמה שאת רוצה". בשלב זה ניסה לאנוס אותה, אך היא המשיכה להיאבק בו בנחישות. במהלך המאבק הבחין דגו כי המתלוננת מביטה לעבר מכשיר הטלפון שלה, נטל אותו ואיים עליה באומרו: "נמאס לי, אני הולך. אני אחזור ואני אשרוף אותך עם החברים שלי". עוד איים כי אם תספר על שאירע - ירצח אותה.

בחקירתו טען תחילה כי מדובר בטעות בזיהוי, אך לאחר שהוטחו בו ראיות טען החשוד כי הוא היה שיכור במועד הרלוונטי ואינו זוכר דבר. לדבריו, הוא ישן לצד בת זוגו בעיר.