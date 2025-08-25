נחת בנתב"ג, נלקח לתשאול - ונמצא עם עשרות קילו קטמין במזוודה

בלשי יחידת 747 של משטרת מרחב נתב"ג בשיתוף פעולה עם היחידה המרכזית במחוז חוף בצעו השבוע פעילות סמויה בשדה התעופה, במסגרת המאבק חסר הפשרות בנגע הסמים, במסגרתה ניהלו מעקב אחר נוסע שהוחשד עם נחיתתו ארצה בטיסה מצרפת.