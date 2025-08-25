נחת בנתב"ג, נלקח לתשאול - ונמצא עם עשרות קילו קטמין במזוודה
המשטרה בנתב"ג תפסה נוסע בן 30 מחדרה שנמצא עם כ-20 ק"ג של קטמין במזוודה, בשווי מוערך של כמיליון ש"ח - תפיסת הקטמין הגדולה בישראל מזה שנים
בלשי יחידת 747 של משטרת מרחב נתב"ג בשיתוף פעולה עם היחידה המרכזית במחוז חוף בצעו השבוע פעילות סמויה בשדה התעופה, במסגרת המאבק חסר הפשרות בנגע הסמים, במסגרתה ניהלו מעקב אחר נוסע שהוחשד עם נחיתתו ארצה בטיסה מצרפת.
בלשי המשטרה עצרו לחקירה את החשוד – תושב חדרה בן 30, ובחיפוש בכבודתו חשפו שקיות חשודות בהן נמצאו כ-20 ק"ג חומר החשוד כסם מסוג קטמין.
שווי התפיסה מוערך בכמיליון שקלים, תפיסת הקטמין מהגדולות בישראל בשנים האחרונות.
כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל, לצד מעצר החשוד לחקירה במשרדי היחידה המרכזית במחוז חוף.
בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום שלישי 2.9.25.