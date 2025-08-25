אוראל שרון (32) הוא המורה מחטיבת ביניים בפתח תקווה שנעצר אתמול (ראשון) בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בתלמידתו, מאז הייתה בת 12. התלמידה, כיום בת 16, הגישה תלונה בתחנת המשטרה בעיר יחד עם הוריה, מה שהוביל למעצרו של המורה. בחקירתה חשפה הנערה כי שרון ביצע בה מעשים חמורים, כולל אונס, מעשה מגונה ומעשה סדום, במשך כשלוש שנים, חלקם בתחומי בית הספר.

לדברי התלמידה, המפגשים התקיימו במקומות שונים, בהם בית הספר, פארקים בראש העין ונסיעות ברכבו של המורה. היא שיתפה את החוקרים בחששותיה מפני הגשת תלונה מוקדמת נגדו, מה שהאריך את משך המעשים. המשטרה חושדת כי שרון ניצל את מעמדו כמורה לביצוע העבירות במשך תקופה ממושכת.

שרון, מצדו, טען להגנתו כי התקיים "רומן בהסכמה" בינו לבין התלמידה, וסנגורו הכחיש את העבירות המיוחסות לו. בני משפחתו, שליוו אותו לדיון בבית המשפט, טענו כי מדובר ב"המצאה ועלילה".

היום הובא שרון לדיון להארכת מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה. החוקר ביקש להאריך את מעצרו בשבעה ימים לצורך המשך פעולות חקירה, תוך שהדגיש את חומרת המקרה.