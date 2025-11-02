סכסוך הירושה המשפחתי שיצא משליטה

המשטרה עצרה שבעה חשודים בחשד למעורבות באירועי סחיטה באיומים שכללו הצתות והשלכת רימונים על רקע סכסוך ירושה מתמשך שהחל כבר בשנת 2010. ביום חמישי האחרון הוגשה הצהרת תובע נגד ארבעה מהחשודים, ובימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

במהלך החודשים האחרונים ניהלה היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ירקון חקירה סמויה, שעסקה במספר אירועי אלימות חמורים - בהם הצתת דירה ורכב והשלכת רימון לעבר בית פרטי ברמת השרון. על פי החשד, כל האירועים בוצעו כחלק ממסע איומים ולחצים סביב אותו סכסוך ירושה משפחתי.

ב-20 באוקטובר 2025 הפכה החקירה לגלויה, אז נעצרו שבעה חשודים – חלקם על פי החשד מעורבים ישירות בביצוע המעשים, ואחרים סייעו או תכננו את הפעולות מאחורי הקלעים.

על פי ממצאי החקירה, הסכסוך שעמד בבסיס הפרשה נבע ממחלוקת חריפה בין בני משפחה על ירושה, כאשר האיומים והמעשים הפליליים הופנו גם כלפי עורכי הדין שטיפלו בהליך האזרחי שטופל בבית המשפט.

במהלך החקירה השתמשו חוקרי היחידה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, גבו עדויות רבות ואספו ראיות משמעותיות שחיזקו את החשדות נגד המעורבים. ההצהרה שהוגשה על ידי הפרקליטות מתייחסת לארבעה מהחשודים המרכזיים – שלושה תושבי אזור השרון, בני 64, 48 ו-42, וכן תושב חולון בן 27.