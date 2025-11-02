צילם נשים בסתר בשירותים: "אל תקראי למשטרה"

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון) לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד אושר ברזילי, בן 23 ממעלה אדומים, בגין צילום נשים בסתר בשירותים ציבוריים בקניון בעיר, תוך הסתרת מצלמת טלפון נייד בתקרת תא שירותים.

ברזילי מואשם בעבירות חמורות הכוללות מסירת ידיעה כוזבת, מעשה מגונה, פגיעה בפרטיות ושיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד מוריה ברקוביץ' מפרקליטות המחוז, בספטמבר 2022 החליט ברזילי לצלם נשים בעת עשיית צרכיהן בשירותים ציבוריים, וזאת לצורך גירוי וסיפוק מיני.

כדי להסוות את מעשיו, דיווח ברזילי בכזב למשטרה כי מכשיר האייפון 11 שלו נגנב - טענה שתוכננה לשמש ככיסוי במקרה שייתפס. כעבור מספר שעות, בלילה שבין 29 ל-30 בספטמבר, הגיע ברזילי לקניון בשוק ברחוב אגריפס בירושלים. הוא ניגש לשירותי הנשים בקומת הכניסה לחניון, הסתיר את הטלפון בתקרה האקוסטית של אחד התאים כשהוא במצב צילום ומכוון כלפי מטה, ולאחר שבדק את זווית הצילום.

במהלך כ-15 דקות נכנסו שתי נשים לתא, התפשטו מבגדיהן התחתונים וחשפו את פלג גופן התחתון למצלמה מבלי לדעת על קיומה. סמוך לשעה 03:15 נכנסה אישה נוספת, שזוהתה בכתב האישום כ"מ'", הפשילה את חצאיתה והבחינה במכשיר המוסתר.

מ' הורידה את הטלפון, גילתה שהוא מצלם והזעיקה את המשטרה. ברזילי, שחיכה בקרבת מקום, ניגש אליה וביקש: "תביאי את הטלפון, לא צריך משטרה", בניסיון להעלים את הראיה. האישה סירבה, והנאשם עקב אחריה עוד דקות אחדות לפני שעזב את המקום.