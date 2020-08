רעידת אדמה מתקרבת, אם להאמין לדיווחים של כלי התקשורת הגדולים בארגנטינה: "אולה" ו-"TYC SPORTS". "ליונל מסי הודיע לברצלונה על רצונו לעזוב", כך נטען הערב (שלישי) במולדתו של הפרעוש. על פי הפרסום, הכוכב הגדול ביקש מראשי המועדון להתייחס לסעיף שמאפשר לו לעזוב בחינם בכל קיץ. יש לציין כי תוקפו של סעיף זה פג בחודש מאי. אגב, מסי שלח את בקשתו באמצעות דואר רשום, כך על פי הדיווחים.

Messi has informed Barça that he wants to leave. He has asked them to refer to the clause in his contract which allows him to leave for free at the end of each season. [tyc sports]