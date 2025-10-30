בגלל סכסוך כספי: דקרו בן 60 בת"א ונמלטו על אופנועים

בלשי תחנת שר"ת עצרו תוך שעות ספורות שלושה חשודים במעורבות בדקירת גבר בן 60 ברחוב ריב"ל בתל אביב, שאירעה בליל 18 באוקטובר 2025. הקורבן נפצע באורח בינוני-קשה ופונה לבית החולים.

באותו לילה התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על אירוע דקירה בתל אביב. כוחות משטרה והצלה שהגיעו למקום איתרו את הפצוע, שסיפר כי הותקף על ידי כמה חשודים שריססו עליו גז פלפל ודקרו אותו.

מחקירה ראשונית עלה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך כספי, וכי החשודים נמלטו מהמקום באמצעות אופנועים.

במהלך סריקות נרחבות וחקירה אופרטיבית מהירה הצליחו בלשי תחנת שר"ת, בסיוע כוחות נוספים, לאתר את שני החשודים הראשונים במלון דירות בראשון לציון. מחוץ למקום נמצאו האופנועים שעל פי החשד שימשו אותם להימלטות מהזירה. זמן קצר לאחר מכן נעצר החשוד השלישי על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב.

החשודים - ברי כהן (66) מתל אביב, בנו יאיר כהן (21) מראשון לציון, ובוריס חייפץ (23) מבת ים - הועברו לחקירה בתחנת שר"ת. מעצרם הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.