התכתב עם אשתו - וחשף את מה שניסה להסתיר בבית

ביישוב כעביה שבצפון, תפסו שוטרי המחוז הצפוני רובה מסוג M16 שהוסלק מתחת לספה בביתם של בני זוג. החיפוש, שנערך ב-3 באוקטובר 2025, התבסס על מידע מודיעיני שהצביע על החזקת אמצעי לחימה שלא כדין על ידי תושב המקום.

במהלך החקירה נחשף תיעוד וידאו שבו נראים שני החשודים - תושב כעביה בן 25 וחברו בן 19 - מגיעים לבית כשהם נושאים את הרובה ומכניסים אותו פנימה, בדיוק ביום החיפוש המשטרתי. בנוסף, התגלתה התכתבות בין הנאשם לאשתו, שבה ביקש ממנה לצלם את הנשק על רקע מסך טלוויזיה דולק שבו הושמעו תפילות מהקוראן.

עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון (פלילי), באמצעות עו"ד באסל סעדי, כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד השניים. הם מואשמים בעבירות של נשיאה והובלת נשק.

ממשטרת מחוז צפון נמסר כי השוטרים ממשיכים בפעילות אינטנסיבית נגד הפשיעה האלימה, ובפרט נגד סחר והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. "הפעילות נפרסת על פני כל המישורים - מסיכול הברחות וסחר בנשק, דרך פעילות סמויה למניעת עבירות, ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות", נאמר בהודעה.