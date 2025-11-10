עוקץ דוחות החניה: "זה היה נראה אמיתי לגמרי, חשבתי שאני משלם לעירייה"
רשת נוכלים פועלת באחרונה בתל אביב וברחבי גוש דן, כשהיא מחלקת דוחות חניה מזויפים לנהגים תמימים ומתחזה לפקחים עירוניים. הנהגים מתבקשים לשלם את הקנסות באמצעות קישורים ואמצעי תשלום שמפנים לחשבונות פרטיים של הנוכלים. המשטרה פתחה בחקירה ואמש נעצר חשוד מרכזי בפרשה, שנחקר במשך שעות ושוחרר בתנאים מגבילים
עוקץ דוחות החניה מתרחב: רשת נוכלים החלה באחרונה לפעול ברחבי תל אביב, שחבריה מתחזים לפקחים עירוניים ומחלקים לנהגים דוחות חניה פיקטיביים - והתשלום עובר ישירות לכיסיהם. הדוחות נראים אמיתיים לחלוטין ומפנים את הנהגים לאמצעי תשלום מקוונים, שבפועל שייכים לנוכלים ולא לעירייה.
"חניתי במרכז תל אביב. פתאום אני חוזר אחרי שעתיים ומקבל דוח של 250 שקל. זה נראה דוח אמיתי, אחד לאחד. לא חשדתי בכלום, הייתי בטוח שאני משלם לעיריית תל אביב, אבל מתברר שמדובר בכלל בדוח פיקטיבי - עקצו אותי", סיפר ל'.
ל' אינו היחיד שנפל קורבן לשיטה הזו. באחרונה התקבלו במשטרה תלונות נוספות של אזרחים שנעקצו באלפי שקלים בתל אביב ובהרצליה.
המשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את חברי רשת הנוכלים. לאתר mako נודע כי כמה חשודים נעצרו ועוכבו לחקירה, ואתמול נעצר חשוד מרכזי בפרשה, המיוצג על ידי עו"ד ג'קי סגרון. הוא נחקר במשך שעות ארוכות ובסיומן שוחרר בתנאים מגבילים.
"אנחנו מציעים לאזרחים שכאשר הם מקבלים דוחות חניה - לוודא מול הרשויות המקומיות שמדובר בדוח אמיתי ולא פיקטיבי", ציין קצין משטרה.