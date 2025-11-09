במועדון באילת: חייל נעצר בחשד שהכניס סם אונס לבקבוק של צעירה

חייל בן 19 נעצר בסוף השבוע האחרון לאחר שעל פי החשד הכניס סם אונס לבקבוק מים של צעירה. זאת בעת שהשניים בילו יחד במועדון באילת.

המקרה התרחש בליל שבת סמוך לשעה 23:30. חברתה של הצעירה שהבחינה שהיא חשה ברע התקשרה למוקד 100 של המשטרה והזעיקה ניידת טיפול נמרץ של מד"א. החברה פונתה לבית החולים יוספטל שבעיר לקבלת טיפול רפואי.

החשוד נעצר ונלקח לחקירה בתחנת משטרת מרחב אילת אולם הכחיש את החשדות נגדו. הוא הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בעיר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו עקב חומרת המעשה, סנגורו של החשוד טען מנגד ששוטרים ערכו חיפוש על גופו ולא מצאו דבר, וביקש לשחררו.