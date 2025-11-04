העבריין ערן דחבש נעצר בחשד לסחיטת בעלי עסקים בנתניה

ערן דחבש, בן 51 מכפר סבא, עבריין מוכר למשטרה, נעצר שלשום על ידי שוטרי תחנת נתניה בחשד שניסה לסחוט בעלי עסקים בעיר. דחבש, שנחשב לדמות בולטת בעולם הפשע המקומי, שמר בתקופה האחרונה על פרופיל נמוך יחסית, אך שב לכותרות בעקבות תלונות שהוגשו נגדו.

לפי המשטרה, בעלי עסקים מנתניה פנו לתחנה לאחר שקיבלו איומים טלפוניים, שלטענתם הגיעו ממספר השייך לדחבש. בעקבות המידע שנאסף, הוא נעצר והובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה.

נציג המשטרה ביקש להאריך את מעצרו בחמישה ימים, בטענה כי מדובר בחשד לסחיטה באיומים וכי יש לבדוק את הקשר בינו לבין ההודעות המאיימות. מנגד, סנגורו של דחבש, עו"ד אייל אוחיון, טען בדיון כי מרשו מכחיש כל קשר למעשים המיוחסים לו.

"אם המשטרה תציג הודעה, מסרון או שיחה אחת שדחבש יצר עם המתלוננים, הוא מודה בתיק", אמר הסנגור. עוד טען כי דחבש נחקר בנושא כבר לפני כשבועיים, שיתף פעולה באופן מלא, ולא יצר קשר עם מי מהמעורבים מאז.