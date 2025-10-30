אחרי שנעלם - היעד אליו עבר ראש ארגון הפשע ברוך בוקל

ראש ארגון הפשע ברוך בוקל שוהה באחרונה בתאילנד - לאחר שהוריד פרופיל מאז ששב מארצות הברית, שם נחשף כי שיקר בטופס הוויזה ולא הצהיר על עברו הפלילי, כפי שפורסם לראשונה ב-mako.

בוקל, שנחשב במשך שנים יעד מודיעיני בכיר של ימ"ר מרכז, נמצא בתקופה האחרונה בתאילנד יחד עם כמה ממקורביו. לפי גורמים בעולם הפשע, הוא מתכנן בהמשך להתחבר לאחיו אייל, המרצה עונש של 25 שנות מאסר יחד עם דולב זוארץ - לאחר שהשניים הורשעו ברצח עבריין ישראלי מכפר יונה במהלך טיול באי קוסמוי. האח צפוי להשתחרר מהכלא בחודשים הקרובים.

"לברוך אין מה לחפש בישראל", אמר גורם עברייני. "הוא ישב יותר משש שנים בכלא. הוא יודע שאם יישאר פה המשטרה לא תניח לו לנשום".