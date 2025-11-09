שולף סכין ודוקר: תיעוד הקטטה בבית הספר באשדוד

המשטרה הגישה כתב אישום נגד תלמיד תיכון מאשדוד, לאחר שבמהלך קטטה בבית הספר דקר תלמיד אחר ופצע אותו באמצעות סכין. האירוע התרחש לפני מספר ימים בשטח בית ספר בעיר, והסתיים במעצרו של הקטין החשוד.

על פי ממצאי החקירה וכתב האישום שהוגש היום (ראשון) בתום חקירת תחנת אשדוד, פרץ ויכוח בין שני תלמידים במסדרון בית הספר. העימות החריף, ובמהלכו שלף אחד מהם סכין, דקר את חברו וגרם לו לפציעה. צוותי חינוך הזעיקו מיידית את המשטרה, ושוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד לחקירה.