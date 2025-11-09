שולף סכין ודוקר: תיעוד הקטטה בבית הספר באשדוד
המשטרה הגישה כתב אישום נגד תלמיד תיכון מאשדוד, לאחר שדקר תלמיד אחר במסדרון בית הספר במהלך קטטה שפרצה בעקבות ויכוח בין השניים. התלמיד הפצוע קיבל טיפול רפואי במקום, והחשוד נעצר על ידי שוטרים שהוזעקו למקום ונכלא. כך תועד האירוע
המשטרה הגישה כתב אישום נגד תלמיד תיכון מאשדוד, לאחר שבמהלך קטטה בבית הספר דקר תלמיד אחר ופצע אותו באמצעות סכין. האירוע התרחש לפני מספר ימים בשטח בית ספר בעיר, והסתיים במעצרו של הקטין החשוד.
על פי ממצאי החקירה וכתב האישום שהוגש היום (ראשון) בתום חקירת תחנת אשדוד, פרץ ויכוח בין שני תלמידים במסדרון בית הספר. העימות החריף, ובמהלכו שלף אחד מהם סכין, דקר את חברו וגרם לו לפציעה. צוותי חינוך הזעיקו מיידית את המשטרה, ושוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד לחקירה.
לאחר שנחקר ונכלא, הוארך מעצרו של הקטין בבית המשפט בהתאם לבקשת המשטרה. כאמור, יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז דרום - מרחב לכיש - הגישה היום לבית המשפט כתב אישום חמור נגד הקטין, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. במשטרה ציינו כי מדובר באירוע אלים חמור במיוחד בתוך מוסד חינוכי, וכי הם רואים בחומרה כל שימוש בנשק קר בקרב בני נוער.