הטבח בברזיל: "נאלצנו לאחסן את הגופות במשאיות קירור"

בני משפחתם של האסירים שנרצחו לפני יומיים במהלך המהומה הקטלנית שפרצה בכלא אלטמירה שבצפון ברזיל, הגיעו אתמול (שלישי) למשרדי המחלקה לזיהוי פלילי כדי לזהות את גופותיהם של 58 הקורבנות שקיפחו את חייהם במהלך האסון שממשיך להסעיר את המדינה הדרום אמריקאית.

על פי הדיווחים שמגיעים מברזיל, רבים מבני משפחות הקורבנות התעלפו כשהגיעו לזהות את גופותיהם הערופות של יקיריהם, ומהומה גדולה התפתחה במהלך תהליך הזיהוי הקשה.

עוד דווח כי בנסיון להימנע מהמשך המהומות בבית הכלא שחלקו עלה באש, הרשויות החליטו להעביר 46 אסירים לבתי כלא אחרים לאחר המפגש הקטלני בין כנופיות "הפקודה האדומה" ו"פקודת הבירה הראשונה" (PCC) - מפגש שהוביל לבסוף לאסון מחריד בו לפחות 16 מההרוגים נרצחו באכזריות וראשם נערף.

האזור בו ממוקם הכלא ידוע כאזור חם ולח במיוחד, ואחד העובדים במכון לרפואה משפטית, מרסל פריירה, תיאר את הכאב והייסורים של בני המשפחה שהמתינו מחוץ למכון והתחנן בפני אנשי הכבאות והרשות המקומית שידאגו בהקדם לספק לבני המשפחה ההמומים מים, אוכל וגם סיוע רפואי עקב המצב הנפשי הקשה בו הם נמצאים.

Fifty-five inmates died during a prison riot at Altamira Prison in Para, Brazil, 16 decapitated in what’s described as “internal squabbling” among members of Brazil’s largest drug cartel, "Family of the North." So far, only 34 bodies and 8 heads have been positively identified. pic.twitter.com/ItySXSFB7c — Robert L. Mills, JD (@TheLaughMakers) July 29, 2019

Rebelião em presídio deixa, ao menos, 52 mortos em Altamira (PA) https://t.co/k7xZUJvQOk pic.twitter.com/6GykrzbSvC — Portal R7.com (@portalR7) July 29, 2019

מומחים לרפואה משפטית מהאזור מסרו לכלי התקשורת כי המצב סביב בית הסוהר בימים אלה הוא "כאוטי, יש כאן בלאגן עצום והסירחון שנשאר בעקבות השריפה ומצב הגופות בשילוב החום הקשה אינו מאפשר לטפל בתוצאות האירוע ללא מסכות מתאימות".

"התקשנו להתמודד עם מספר הגופות הגדול", מסרו אותם גורמים. "היינו צריכים לאחסן את הגופות במשאיות קירור שהגיעה במיוחד לבית הכלא לאחר פרסום פרטי האירוע, ונכון להיום כ-15 גופות כבר הועברו לידי קרוביהם".

"אני כאן כבר 24 שעות, מחפש תשובות ומנסה להבין מה עם הבן שלי", סיפר לכל התקשורת חוסה גילסון ברבוסה, אביו של אחד האסירים בבית הכלא. "עזבתי רק אחרי שיצאה רשימת השמות המלאה של ההרוגים וגיליתי שבני הוא לא אחד מהם".

At least 57 are dead after a prison riot broke out in Altamira, Brazil.



16 of the dead were decapitated, and the violence involved rival gangs, authorities report. More via @business: https://t.co/ptdkJlYAw4 pic.twitter.com/THwAG3g9mc — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 30, 2019

הבוקר, יומיים אחרי האסון, נראה שהפרטים לגבי מה שהוביל לעימות המצמרר מתבהרים אחרי שרשויות המדינה מסרו כי מי שהחלו במהומה היו חברי "פקודת הבירה הראשונה" שהשתלטו על האגף בו יושבים אנשי "הפקודה האדומה" והחלו לתקוף אותם באכזריות. .

"אין ספק שמדובר על הכרזת מלחמה מצדם של אנשי PCC, והנקמה לא תאחר לבוא", סיפר ז'אן פרנסואה דלוצ'י, פרופסור למדעי המדינה שמכיר וחקר את האזור בו בתרחש האירוע כ-20 שנה.

גם נשיא ברזיל, ז'איר בולנסרו, התייחס אתמול לתקרית החריגה: "תשאלו את הקורבנות מה הם חושבים על כך", ענה כשנשאל על ידי עיתונאית הפורטל G1 מה דעתו על חיזוק המצב הבטחוני בכלא בו התרחש הטבח הנורא.