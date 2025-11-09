פרסום ראשון: בכיר ברשות מקומית במרכז הארץ נדרש לחקירה בפרשת ההסתדרות - וברח לתאילנד
חוקרי להב 433 פשטו על משרד של דמות בכירה באחת העיריות הגדולות בארץ בעת ששהה במשלחת רשמית בחו״ל והתכוונו לעכב אותו לחקירה • מאז המקרה האריך הבכיר את שהותו בחו״ל ושינה יעד לתאילנד • גורם במערכת אכיפת החוק: "הוא לא מתכוון לחזור לארץ כרגע, העברנו לו את המסר שהוא דרוש לחקירה"
פרשת השחיתות בהסתדרות: המשטרה דורשת לחקור דמות בכירה ברשות המקומית במרכז הארץ שעל פי גורמי חקירה "מסרב לחזור לארץ לאחר שנודע לו על חקירת השחיתות בהסתדרות", כך פרסמנו אמש (ראשון) לראשונה "במהדורה המרכזית".
בשבוע שעבר פשטה המשטרה על משרדו של החשוד שמשמש בתפקיד בכיר בעירייה במרכז הארץ וזאת בעת ששהה במשלחת רשמית באירופה.
חוקרי להב 433 ביקשו לעכבו לחקירה אלא שהעובד הבכיר החליט לא לחזור לארץ ולהאריך את שהותו ביעד אחר ומרוחק יותר, בתאילנד.
מאז, מנסים חוקרי המשטרה לזמנו לחקירה בארץ, אבל גורם שמעורה בפרטי החקירה מסר ל-N12 כי לפי שעה "נראה שהוא לא מתכוון לחזור".
בינתיים בחדרי החקירות ממשיכים לבסס את החשדות החמורים כנגד הבכיר במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות, ומנסים להשיבו לחקירה במשרדי להב 433. גורם במשטרה הוסיף כי "בעת שיחזור ארצה - הוא ייחקר מיד".
בשבוע שעבר פרסמנו כי חלק מהבכירים שנחקרו בפרשה "יד לוחצת יד" התכוונו, לפי החשד, למכור נכסים של ההסתדרות בהיקף של מיליוני שקלים. בדרך זו, התכוונו אותם בכירים "לגזור קופון" מכספי המכירה.
גורם המעורה בפרטי החקירה סיפר בשבוע שעבר ל-N12 כיצד פעל מנגנון השחיתות בהסתדרות: "זו לא הייתה רק דרך אחת קבועה. החשוד עזרא גבאי, באמצעות קשריו, הצליח לקיים הבטחות שונות והתחייבויות מעניינות מול אותם גורמים. לצורך העניין, עבור חברה מסוימת - היה יכול לסדר לנציג שרוקם איתו את ג'וב מסוים עבור בן משפחה".
"במקרה אחר", הוסיף אותו גורם, "גבאי היה יכול להפעיל את כוחו בליכוד - כדי לסייע לדמות ברשות מקומית להיבחר בבחירות הקרובות או לקבל תמיכה מצד אנשיו שנמצאים באזור. כך, הוא הצליח על פי החשד לייצר עשרות חיבורים שמאחוריו אנחנו סבורים שעומד יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ש'סגר את הפינה' והצליח בעצמו להשלים את התמונה המלאה ולתמוך בשיטת הפעולה, ואף לסייע אישית אל מול גורמים כאלה ואחרים במסגרת הפרשה הזו".