המשטרה תדרוש להטיל עונש מאסר בפועל על משה ברששת, שתועד מתעלל בכלב

כתב אישום הוגש נגד משה בר ששת בן ה-50 מאור יהודה בגין התעללות בכלבו מסוג פודל ננסי. ל-mako נודע כי בכוונת התביעה לדרוש להטיל עליו עונש מאסר בפועל. "מדובר על אירוע חמור של התעללות, הסרטונים מדברים בעד עצמם". בינתיים הוחלט כי הכלב יעבור לקרובת משפחתו של המתעלל

יחידת התביעות בלהב 433 הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום חמור לבית משפט השלום בתל אביב נגד משה בר ששת, בן 50 מאור יהודה, בגין התעללות בכלבו "ברונו", פודל ננסי. על פי כתב האישום, בר ששת הכה את כלבו בחניון, הרים אותו בעורפו והטיח אותו בחוזקה על הרצפה.

לאחר מכן השליך את ברונו קדימה למרחק של כשני מטרים, וכתוצאה מכך נחבט הכלב ברצפת המסדרון. דקה לאחר מכן, בעת ששהו בבניין, הרים שוב את ברונו והטיח את גופו ברצפת המעלית, שם נחבט גם בקירות. מהמכות שספג נגרמו לכלב שטפי דם, כאבים קשים, סטרס ופחד.

שליו שלום טמיר, שוטר ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב, הבחין במעשי ההתעללות, התקשר למשטרה ולקח את הכלב אליו. שוטרים מתחנת מסובים ומהשיטור העירוני באור יהודה הגיעו למקום ועצרו את בר ששת.

בר ששת הודה במעשים וטען כי היה עצבני, איבד שליטה למספר רגעים, וכי הוא מביע צער וחרטה. הסרטונים שתיעדו את המעשים עוררו סערה ציבורית גדולה. כתב האישום מייחס לו עבירה של התעללות בבעלי חיים, שעונשה עד שלוש שנות מאסר בפועל.

ל־mako נודע כי בכוונת התביעה לדרוש עונש מאסר בפועל. "מדובר באירוע חמור מאוד של התעללות בבעל חיים חסר אונים. הסרטונים קשים ומדברים בעד עצמם. יש להחמיר בענישה כדי למגר את התופעה של התעללות בכלבים במדינת ישראל", אמר קצין משטרה.