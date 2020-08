חבורה של שחקני פוטבול מכללות מארה"ב הפכו לגיבורים מקומיים אחרי שהצילו אישה שנתלתה במשך דקות ארוכות ממצוק בגובה עשרות מטרים והיה חשש ממשי לחייה.

האישה האלמונית, בשנות ה-20 לחייה, גלשה ממצוק בשם "דיקסי רוק" שביוטה, ודקות לאחר שיצאה לדרכה השיער שלה הסתבך בציוד הסנפלינג והקשה עליה להמשיך בדרכה. בן זוגה אמנם ניסה לסייע לה להיחלץ, אבל מהר מאוד הבינו השניים שהיא לא מסוגלת להמשיך לגלוש או להרים את עצמה חזרה למצוק.

למזלם, כאמור, בדיוק באותה שעה בילו במקום כמה משחקני קבוצת הפוטבול של אוניברסיטת דיקסי סטייט שמיד נרתמו לעזור לאישה במצוקתה. כמה עדי ראייה שנכחו באזור תיעדו את מבצע החילוץ הבלתי רגיל שכלל עשרות שחקנים שמשכו בזהירות את חבלי הסנפלינג והרימו את האישה חזרה לחוף מבטחים.

בן זוגה של האישה סיפר מאוחר יותר שהיא הייתה תלויה במשך 45 דקות בין שמיים לארץ, ובשלב מסוים אף איבדה את התחושה ברגליים.

A girl propelling down the Dixie Rock got her hair tangled in the rope and was stuck hanging midway down the mountain. Our guys jumped in and pulled her to the rescue. Love this team! #savinglives #nobiggie #OnTheRise @DixieState_FB pic.twitter.com/zsJtglzXmM

We had no idea that God put us here to pull a young lady to safety today. The boys where quick to react and willing to lend a hand. We coaching HEROS here at Dixie State baby!!! By the way that man with the grey shirt jumped in with no ropes to secure him. RESPECT!!!#OnTheRise pic.twitter.com/xEy9tJKVDp