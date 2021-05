5 שנים אחרי הזכייה המדהימה באליפות, עשתה הערב לסטר עוד היסטוריה כשזכו בגביע האנגלי לראשונה בתולדותיהם – אחרי 0:1 קטן-ענק על צ'לסי בגמר, בזכות שער ניצחון מרהיב של יורי טילמאנס עם פצצה מ-25 מטר.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

לאחר הנפת הגביע והחגיגות על הדשא את ההצגה גנבו ווסלי פופאנה וחמזה צ'ודורי, שניים משחקניה המוסלמים של לסטר, שחגגו את הזכייה עם דגל פלסטין על הדשא. פופאנה, שנושא אזרחות צרפתית, וצ'ודורי, עם אזרחות בריטית, זכו ללא מעט תשואות ברשת על המהלך שעיקרן היה: "כל הכבוד, המשיכו להילחם למען שיחרור פלסטין".

פופאנה וצ'ודורי חוגגים עם דגל פלסטין

Hamza Choudhury with the Palestinian flag around his shoulders pic.twitter.com/sqOCKnpaBf