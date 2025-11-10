המשטרה מזהירה מפני האקס של מארי פיזם - ומחפשת קורבנות נוספים

מסתבך בפרשת הונאה חדשה: לאחר שנעצר שוב בגין גניבת 60 אלף שקל מקשיש, המשטרה מזהירה כעת מפני איציק בסון (50) - בן זוגה לשעבר של רוצחת בתה, מארי פיזם, ומחפשת אחר קורבנות נוספים שלו.

חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב דן פתחו בחקירה בסוף החודש שעבר, עם קבלת תלונה על גניבת כסף מחשבון בנק של קשיש. למחרת, ב-30 באוקטובר, איתרו בלשי היחידה את בסון ועצרו אותו על פי צו בית משפט לחקירה. זאת בגין שימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום, בכוונה להונות מספר רב של משתמשים או כלפי חסרי ישע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועושק על ידי קבלת דבר שאינו מגיע כדין.

תמונה עדכנית של בסון, שהולך ומסתבך | צילום: דוברות המשטרה

בשלב זה קיימות שתי תלונות נגד בסון והחוקרים ממשיכים בחקירה יסודית תוך איסוף ממצאים וראיות. בית משפט השלום בת"א האריך את מעצרו עד לתאריך 13/11/25.

"החשוד פעל באותה השיטה והונה שני קשישים בשנות ה-80 לחייהם", אומרים במשטרה. "אחד תושב רמת גן שנגנבו ממנו 60 אלף שקלים, והשני תושב בת ים שנגנבו ממנו כספים בסך 2.5 מיליון שקלים".

המשטרה קוראת כעת לכל מי שנפגע מבסון, תושב חולון, בחשד להונאה או גניבת כסף, להגיש תלונה. כמו כן היא קוראת לציבור לפעול במשנה זהירות בעת מסירת פרטים אישיים כמו פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי.