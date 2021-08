הדרמה סביב כריסטיאנו רונאלדו בעיצומה. אחרי שכל הסימנים הראו שהוא על סף חתימה במנצ'סטר סיטי, הגיעה האקסית מנצ'סטר יונייטד, שטרפה את הקלפים. אז איך פתאום יונייטד נכנסה לתמונה? באנגליה סיפקו הערב(שישי) פרטים ראשונים לגבי השתלשלות האירועים הדרמטית.

Jorge Mendes have just received official contract proposal by Manchester United for Cristiano Ronaldo. The comeback is more than close - now at “final stages”. #MUFC



Cristiano wants to re-join Man United. He’s ready to accept “as soon as possible”. pic.twitter.com/OgahjDUi76