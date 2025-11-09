שוטרי המחוז הצפוני עצרו נהג משאית תושב אום אל-פחם, בן 40, שנמלט ממחסום משטרתי, פגע בניידת, פרץ שער בקיבוץ ונעצר לאחר ירי מדויק של שוטר לעבר גלגלי המשאית.

האירוע התרחש ב-25 באוקטובר, בשעות הצהריים, כאשר שוטרי המחוז הצפוני הקימו מחסום יזום בכביש 90 ובדקו כלי רכב הנוסעים מצפון לדרום. במהלך הבדיקה הבחינו השוטרים במשאית הגוררת עגלה וסימנו לה לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת רישיונות – אך הנהג התעלם מההוראות, האיץ את נסיעתו ונמלט לעבר היישוב תל תאומים.

השוטרים פתחו במרדף תוך שימוש בכריזה, אך הנהג סירב לעצור ואף הסיט את המשאית לעבר ניידת משטרה – פגיעה שסיכנה את חיי השוטרים. אחד השוטרים, שנאלץ לעצור את רכבו, עלה על מכוניתו של אזרח שעקב אחר המשאית, והמשיך אחריה מבלי שהנהג הבחין בכך.

לאחר מספר דקות, כשהמשאית ירדה מהכביש הראשי סמוך לקיבוץ רשפים, ירד השוטר מהרכב במטרה לעצור את הנהג. אז הבחין בו הנהג, האיץ את נסיעתו, והשוטר ירה לעבר גלגלי המשאית – ירי שפגע במדויק בצמיגים. אף על פי כן, המשאית המשיכה בנסיעה פרועה בתוך הקיבוץ, פרצה שער ונעצרה לבסוף בסיוע ניידות מג"ב שהוזעקו למקום.

