פרץ שער והשתולל בתוך קיבוץ: נהג משאית ניסה להימלט מהמשטרה ונעצר לאחר ירי בגלגלים
נהג משאית בן 40 מאום אל-פחם, שפסול לנהיגה במשך שש שנים ונוהג במשאית ללא רישיון רכב בתוקף, נמלט ממחסום משטרתי בצפון, פגע בניידת וסיכן את חיי השוטרים. לאחר מרדף שכלל ירי מדויק לעבר גלגלי המשאית ופריצה לשער קיבוץ, נעצר החשוד בסיוע ניידות מג"ב
שוטרי המחוז הצפוני עצרו נהג משאית תושב אום אל-פחם, בן 40, שנמלט ממחסום משטרתי, פגע בניידת, פרץ שער בקיבוץ ונעצר לאחר ירי מדויק של שוטר לעבר גלגלי המשאית.
האירוע התרחש ב-25 באוקטובר, בשעות הצהריים, כאשר שוטרי המחוז הצפוני הקימו מחסום יזום בכביש 90 ובדקו כלי רכב הנוסעים מצפון לדרום. במהלך הבדיקה הבחינו השוטרים במשאית הגוררת עגלה וסימנו לה לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת רישיונות – אך הנהג התעלם מההוראות, האיץ את נסיעתו ונמלט לעבר היישוב תל תאומים.
השוטרים פתחו במרדף תוך שימוש בכריזה, אך הנהג סירב לעצור ואף הסיט את המשאית לעבר ניידת משטרה – פגיעה שסיכנה את חיי השוטרים. אחד השוטרים, שנאלץ לעצור את רכבו, עלה על מכוניתו של אזרח שעקב אחר המשאית, והמשיך אחריה מבלי שהנהג הבחין בכך.
לאחר מספר דקות, כשהמשאית ירדה מהכביש הראשי סמוך לקיבוץ רשפים, ירד השוטר מהרכב במטרה לעצור את הנהג. אז הבחין בו הנהג, האיץ את נסיעתו, והשוטר ירה לעבר גלגלי המשאית – ירי שפגע במדויק בצמיגים. אף על פי כן, המשאית המשיכה בנסיעה פרועה בתוך הקיבוץ, פרצה שער ונעצרה לבסוף בסיוע ניידות מג"ב שהוזעקו למקום.
לאחר המעצר התברר כי הנהג נוהג למרות פסילה בת שש שנים, וכי המשאית שבה נהג אינה בעלת רישיון רכב בתוקף. מעצרו של הנהג הוארך מעת לעת, וב-6 בנובמבר הוגש נגדו כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד קים בוטקובסקי, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל.
רפ"ק עופר גור, סגן מפקד תחנת בית שאן, התייחס לאירוע ואמר: “תחנת בית שאן גובלת בירדן ובשטחי איו"ש, והשוטרים שלנו ערוכים לכל תרחיש. כשהם הבחינו במשאית ובנהג שהתנהגותו חריגה, הם שקלו גם את האפשרות שמדובר באירוע פח"ע ופעלו בנחישות עד לסיום המרדף. נהג פסול שנוהג במשאית כבדה הוא ללא ספק פצצה מתקתקת על הכביש. אני שמח שבזכות תגובתם המהירה והמקצועית של השוטרים, הוא נעצר ולא ימשיך לסכן את הציבור".