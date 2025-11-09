פרופסור נורית יערי, בת 78 מתל אביב, שנעדרה במשך 8 ימים ונמצאה בשבוע שעבר מתחת לגשר באיילון הלכה בסוף השבוע לעולמה. יערי אושפזה בבית החולים כשהיא במצב קשה. הרופאים נלחמו על חייה במהלך השבוע האחרון אך בסוף השבוע היא נפטרה.

יערי, שבשנים האחרונות עברה תהליך דמנטי, הגיעה לבית החולים איכילוב ביום ראשון ה-26 באוקטובר ונראתה צועדת משם ברחובות תל אביב ללא מכשיר הטלפון ומשקפי הראייה שלה. ביום שני ה-3 בנובמבר היא אותרה מתחת לגשר בנתיבי איילון כשהיא בחיים אך נזקקת לטיפול רפואי וצוותים רפואיים הוזעקו למקום.

מחקירת המשטרה עלה כי יערי שהתה מתחת לגשר איילון במשך שמונה ימים כשהיא ללא מזון ומים. "עקבנו אחר מצלמות האבטחה מהרגע שיצאה מבית חולים איכילוב והגענו למסקנה שהיא לא יצאה מעבר לאזור איילון", סיפר גורם במשטרה, "זה נס שהיא שרדה בלי מים אוכל היא הזיזה קצת את הידיים ונשמה בכבדות".