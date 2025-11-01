השעות האחרונות של הדוגמן שמת בנסיבות טרגיות

דניאל מרזיקו חגג עם חבריו ברחובות את חזרתו מתאילנד לאחר חודש ימים ולאחר מכן נסע לדירתו בבת ים. שם, המשיכו את החגיגה ובבוקר הבחינו כי קצף לבן יוצא מפיו. המשטרה פתחה בחקירת המוות וגופתו נשלחה למכון לרפואה משפטית באבו כביר

פרטים חדשים על מותו הטראגי של הדוגמן דניאל מרזיקו בן ה-25. ביום חמישי בלילה בילה, מרזיקו חגג במועדון ברחובות את חזרתו לארץ מטיול ארוך בתאילנד במסיבה עם כמה חברים, ובהם שי אביטל. בתום הבילוי מרזיקו וכמה מחבריו חזרו לדירת אייר בי אנד בי בבת ים שאותה שכר כמה ימים לפני.

חבריו מספרים כי הוא היה שמח מאוד במהלך הערב וכי מדובר באדם צעיר ובריא שניהל שגרת אימונים במכון כושר. חוקרי המשטרה, כפי שחשפנו אתמול לראשונה ב-mako, חוקרים את נסיבות מותו ואת השתלשלות האירועים במהלך הערב מהרגע שחזרו לדירה, שם המשיכו מרזיקו וחבריו לחגוג ולאחר מכן הלכו לישון בשעת לילה מאוחרת. בבוקר, דניאל לא התעורר.

בווידאו: מרזיקו חוגג שעות לפני מותו:

"ראינו בבוקר שיש לו קצף שיוצא מהפה והוא לא מגיב. התקשרנו למשטרה ומד"א: 'תגיעו מהר מאוד. הוא לא מגיב. הוא מת׳", סיפר אחד מחבריו, "ניסינו להעיר אותנו אבל הוא לא זז. הבנו שקרה משהו נורא".