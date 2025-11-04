מידע חדש שעלה מהחקירה מצביע על כך שהדלפת הסרטון משדה תימן נעשתה ביוזמתה של תומר-ירושלמי – שלא עדכנה את גורמי מערכת אכיפת החוק • במשטרה מתחזק החשד שהפצ"רית לשעבר ביימה ניסיון התאבדות והעלימה את מכשיר הטלפון שלה • בחקירה סיפרה שהחליטה לשים קץ לחייה, החוקר השיב: "הכול בלוף, ניסית להתחמק ממעצר" • הציטוטים המלאים

פרסום ראשון: הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי פעלה לבדה ולא עדכנה את גורמי מערכת אכיפת החוק בהם פרקליט המדינה והיועמ"שית בדבר הדלפת הסרטון משדה תימן, כך עלה במסגרת חקירתה.

האלופה יפעת תומר-ירושלמי שכיהנה עד השבוע שעבר כפרקליטה הצבאית הראשית נמצאת מאז יום ראשון האחרון במעצר. במשטרה חושדים שתומר-ירושלמי ביימה ניסיון התאבדות בתחילת השבוע כדי להיפטר מהטלפון הנייד שהיה ברשותה. הערב (שלישי) חשפנו ב"מהדורה המרכזית" ציטוטים מחדר החקירות שבהם אמרה הפצ"רית היוצאת לחוקרים שהחליטה לשים יד בנפשה, במשטרה משוכנעים שתומר-ירושלמי ניסתה להתחמק ממעצר.

הפצ"רית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי | צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

הפצ"רית היוצאת נחקרת כאמור מאז שנעצרה ביום ראשון אחרי שהיה חשש כבד לחייה במשך שעות. היא אומנם יצרה קשר עם בעלה שהוביל את כוחות המשטרה אליה, אך המכשיר הנייד שהיה ברשותה לא אותר. בתשאול הראשוני נשאלה תומר-ירושלמי על מכשירה וענתה: "אני לא יודעת איפה הטלפון שלי, אין לי מושג, אולי הוא נפל לים – אני כבר לא זוכרת". אז התחדד החשד במשטרה שהאלופה הפורשת העלימה את מכשירה במכוון. מאז מנסים החוקרים להתחקות אחר המכשיר – שעדיין לא אותר.

"החלטתי שאני שמה קץ לחיי"

"לא יכולתי לעמוד כבר בלחץ הציבורי, בהכפשות, בהשפלות ובאיומים על חיי ועל בני משפחתי", אמרה תומר-ירושלמי לחוקרים והבהירה: "בשבוע האחרון חיי הפכו לגיהינום, אז החלטתי שאני שמה קץ לחיי והשארתי מכתב לילדים".

הפצ"רית בחקירתה: "החלטתי שאני שמה קץ לחיי"

פרסומת

החוקר ביטל את דבריה והשיב: "אני אומר לך שהכול בלוף. חארטה ברטה, פשוט ניסית להתחמק ממעצר". היא התגוננה וענתה: "אני לא משקרת, אני אומרת לך את האמת".

"אני אומר לך שהכול בלוף"

בתגובה אמר לה החוקר: "מהרגע הראשון לא האמנו לך, הרמת פה אחלה הפקה – מצג שווא". הוא המשיך וכינה את האירועים הדרמטיים בערב יום ראשון "אירוע מבויים למופת". תומר-ירושלמי הבהירה: "אף אחד מכם לא באמת מבין מה עבר עליי בתקופה האחרונה – באמת התכוונתי לזה".

החוקר לתומר-ירושלמי בחקירה: "הרמת פה אחלה הצגה"

פרסומת

הניסיון לאתר את מכשירה

הבוקר הגיעו עשרות צוללנים לחפש באזור חוף הצוק בהרצליה אחר הטלפון האבוד של הפצ"רית לשעבר. בין מי שהשתתפו בחיפושים היו גם אנשי זק"א, שטענו: גורמי אכיפה ביקשו מאיתנו להצטרף לחיפושים.

החיפושים אחר המכשיר של הפצ"רית בחוף הצוק | צילום: פאולינה פטימר, דוברות זק"א

החיפושים התמקדו בתא שטח במרחק של 3 קילומטרים מהמקום שבו אותרה האלופה. ההערכה היא שהטלפון האישי שלה נמצא באזור, אחרי שנשאלה בתשאול הראשוני והשיבה ש"הוא נעלם" ואינה יודעת היכן הוא נמצא.